PC Đắk Lắk: Khẩn trương ứng phó với bão số 13

Nguồn: PC Đắk Lắk
05/11/2025 14:23 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, PC Đắk Lắk đã triển khai đồng loạt các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho khách hàng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 13 (tên quốc tế: Kalmaegi) có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, trong đó tỉnh Đắk Lắk được xác định là địa phương nằm trong vùng chịu tác động.

Dự báo, bão số 13 sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta trong đêm ngày 6 và rạng sáng ngày 7.11.2025.

Trước tình hình này, chiều ngày 4.11.2025, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) đã tổ chức cuộc họp khẩn của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tại Văn phòng Cơ sở 2, khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

PC Đắk Lắk: Khẩn trương ứng phó với bão số 13 - Ảnh 1.

PC Đắk Lắk họp BCH PCTT&TKCN và các đơn vị chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi

ẢNH: PC ĐẮK LẮK

Tại cuộc họp, Ban Chỉ huy đã phân công lực lượng ứng trực, chỉ đạo kiểm tra, gia cố các điểm xung yếu, phát quang hành lang tuyến, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhiên liệu, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và khôi phục cấp điện nhanh nhất cho khách hàng sau bão.

Nhằm đảm bảo công tác chỉ huy thông suốt, PC Đắk Lắk đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại Cơ sở 2, do Trưởng ban PCTT&TKCN và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trực tiếp điều hành, bắt đầu hoạt động từ ngày 5.11.2025.

PC Đắk Lắk: Khẩn trương ứng phó với bão số 13 - Ảnh 2.

Các đơn vị trực thuộc triển khai phát quang hành lang tuyến

ẢNH: PC ĐẮK LẮK

Song song đó, 24 đội xung kích PCTT&TKCN của các đơn vị trực thuộc cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất để ứng cứu, khắc phục sự cố và hỗ trợ lẫn nhau khi có lệnh điều động. Đặc biệt, PC Đắk Lắk đã tạm hoãn toàn bộ các cuộc họp từ ngày 4.11.2025 để tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống bão.

