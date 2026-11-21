Ngày 20.11, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) phát động giải chạy bộ trực tuyến "Bước chân đoàn kết - Lan tỏa văn hóa, kết nối yêu thương", dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong công ty.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động Công ty Điện lực Đắk Lắk dự lễ phát động giải chạy ẢNH: N.N

Giải diễn ra từ ngày 21 đến hết 30.11.2026, gồm hai nội dung cá nhân nam và nữ với cự ly tích lũy lần lượt là 72 km và 50 km. Người tham gia theo hình thức phong trào được khuyến khích chọn quãng đường phù hợp với sức khỏe. Vận động viên đăng ký trên VietRace365 và có thể ghi nhận kết quả bằng ứng dụng này hoặc qua Strava đã đồng bộ với VietRace365.

Thành tích cá nhân được xếp hạng theo tổng số km tích lũy hợp lệ. Với nội dung tập thể, ban tổ chức lấy tổng số km hợp lệ của các vận động viên chia cho tổng số người lao động của đơn vị. Ban tổ chức dự kiến công bố kết quả và trao 32 giải cá nhân, 11 giải tập thể vào ngày 5.12.

Giải chạy là hoạt động chào mừng 50 năm thành lập Công ty Điện lực Đắk Lắk (28.12.1976 - 28.12.2026), 72 năm Ngày truyền thống ngành điện Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Thông qua giải chạy, công ty mong muốn tạo sân chơi thể thao lành mạnh, khuyến khích người lao động tích cực rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa.