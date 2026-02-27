Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

PC Đắk Lắk: Sôi nổi ra quân đầu Xuân Bính Ngọ

Hương Cẩm
Hương Cẩm
27/02/2026 09:28 GMT+7

Ngày 26.2 (nhằm ngày mùng 10 Tết âm lịch), PC Đắk Lắk đã tổ chức lễ ra quân đầu xuân Bính Ngọ với sự tham dự của hơn 250 CBCNV, đại diện cho hơn 1.600 CBCNV trong toàn công ty.

Hoạt động thường niên này đã tạo ra khí thế thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay từ đầu năm mới với nhiều hoạt động đầy hào hứng, phấn khởi.

PC Đắk Lắk: Sôi nổi ra quân đầu Xuân Bính Ngọ - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại chương trình Hội thao chào mừng năm mới

Trong năm 2025, PC Đắk Lắk và PC Phú Yên hợp nhất, mở rộng quy mô lưới điện và nhiều thay đổi lớn trong quản trị điều hành cũng như mô hình hoạt động. Dù vậy, CBCNV trong toàn công ty đã nhanh chóng ổn định công việc, cùng chung tay thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao với thương phẩm thực hiện 3.613,9 triệu kWh; doanh thu tiền điện thực hiện trên 8.000 tỉ đồng; tổn thất điện năng theo phiên ghi đạt 4,36%; các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện đạt kế hoạch giao. Các công tác an sinh xã hội có nhiều điểm nhấn với việc chi hơn 2,2 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng về cộng đồng.

Trong khí thế của những ngày đầu xuân, ông Trần Văn Thuận, Giám đốc PC Đắk Lắk, đã đánh hồi trống ra quân, phát động thi đua năm 2026 với việc điểm lại một số nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, giám đốc công ty yêu cầu các đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động, xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết, quyết tâm bứt phá, lập nhiều thành tích cao trong năm mới.

Sau buổi lễ phát động, ký kết giao ước thi đua và trao thưởng, vinh danh cho 12 cá nhân lao động trực tiếp tiêu biểu, PC Đắk Lắk đã tổ chức hội thao đầu năm mới với hai môn truyền thống là kéo co và đi bộ cầu thang. Tổng kết giải, Ban tổ chức đã trao 58 giải cho các tập thể và vận động viên đạt thành tích cao.

Khám phá thêm chủ đề

PC Đắk Lắk ra quân đầu Xuân Bính Ngọ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ PC Phú Yên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận