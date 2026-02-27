PC Đắk Lắk: Sôi nổi ra quân đầu Xuân Bính Ngọ

Hoạt động thường niên này đã tạo ra khí thế thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay từ đầu năm mới với nhiều hoạt động đầy hào hứng, phấn khởi.

Ban tổ chức trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại chương trình Hội thao chào mừng năm mới

Trong năm 2025, PC Đắk Lắk và PC Phú Yên hợp nhất, mở rộng quy mô lưới điện và nhiều thay đổi lớn trong quản trị điều hành cũng như mô hình hoạt động. Dù vậy, CBCNV trong toàn công ty đã nhanh chóng ổn định công việc, cùng chung tay thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao với thương phẩm thực hiện 3.613,9 triệu kWh; doanh thu tiền điện thực hiện trên 8.000 tỉ đồng; tổn thất điện năng theo phiên ghi đạt 4,36%; các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện đạt kế hoạch giao. Các công tác an sinh xã hội có nhiều điểm nhấn với việc chi hơn 2,2 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng về cộng đồng.

Trong khí thế của những ngày đầu xuân, ông Trần Văn Thuận, Giám đốc PC Đắk Lắk, đã đánh hồi trống ra quân, phát động thi đua năm 2026 với việc điểm lại một số nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, giám đốc công ty yêu cầu các đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động, xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết, quyết tâm bứt phá, lập nhiều thành tích cao trong năm mới.

Sau buổi lễ phát động, ký kết giao ước thi đua và trao thưởng, vinh danh cho 12 cá nhân lao động trực tiếp tiêu biểu, PC Đắk Lắk đã tổ chức hội thao đầu năm mới với hai môn truyền thống là kéo co và đi bộ cầu thang. Tổng kết giải, Ban tổ chức đã trao 58 giải cho các tập thể và vận động viên đạt thành tích cao.