PC Đắk Lắk: Thăm hỏi, động viên gia đình CBCNV bị ảnh hưởng ngập lụt

Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc PC Đắk Lắk, ông Nguyễn Văn Thoan - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình ông Đoàn Văn Hùng - Công nhân Đội Quản lý điện Đông Hòa

Tại đây, ông Trần Văn Thuận - Giám đốc PC Đắk Lắk, ông Nguyễn Văn Thoan - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã ân cần thăm hỏi tình hình thiệt hại, đời sống sinh hoạt cũng như những khó khăn mà gia đình CBCNV đang gặp phải sau lũ. Đoàn đã trao phần quà hỗ trợ, giúp các gia đình phần nào trang trải, mua sắm một số nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết để ổn định lại cuộc sống.

Việc hỗ trợ về vật chất tuy không quá lớn so với các thiệt hại của gia đình sau thiên tai nhưng sự thăm hỏi trực tiếp của lãnh đạo, đồng nghiệp Công ty là nguồn động viên rất lớn để người lao động sớm vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài đợt thăm hỏi này, PC Đắk Lắk đang tiếp tục thực hiện thống kê một số thiệt hại cụ thể các CBCNV trong toàn Công ty nhằm có phương án hỗ trợ, động viên phù hợp, thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành của Công ty và Công đoàn Công ty đến người lao động.