PC Đắk Lắk tiếp nhận 3.239 khách hàng, góp phần thực hiện chủ trương xóa bán tổng

Đến cuối tháng 6.2026, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) đã hoàn thành việc tiếp nhận khách hàng và thay thế công tơ, chỉnh trang hệ thống đo đếm sau khi tiếp nhận lưới điện hạ áp từ Hợp tác xã Dịch vụ điện Tân Tiến (xã Tân Tiến). Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình thực hiện chủ trương "xóa bán tổng", giúp người dân được ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với ngành điện và sử dụng điện theo đúng giá quy định của Nhà nước.

Công tác thay thế, chỉnh trang hệ thống đo đếm, xử lý các điểm mất an toàn tại lưới điện hạ áp Hợp tác xã Dịch vụ điện Tân Tiến ẢNH: N.H

Đợt tiếp nhận có quy mô 3.239 khách hàng, tương ứng 3.239 công tơ, gồm 2.737 khách hàng sử dụng điện một pha và 502 khách hàng sử dụng điện ba pha. Hệ thống lưới điện hạ áp tiếp nhận có chiều dài khoảng 33 km và sẽ được đầu tư nâng cấp nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định.

Ngay sau khi tiếp nhận từ ngày 31.5.2026, PC Đắk Lắk đã chỉ đạo Điện lực Krông Pắc khẩn trương khảo sát hiện trạng lưới điện, lập phương án thay thế công tơ, chỉnh trang hệ thống đo đếm, xử lý các điểm mất an toàn và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp.

Hình ảnh trước và sau khi thay thế công tơ và chỉnh trang hệ thống đo đếm

Để bảo đảm tiến độ, công ty đã huy động 62 công nhân kỹ thuật từ 22 điện lực trực thuộc hỗ trợ Điện lực Krông Pắc triển khai từ ngày 11 đến ngày 17.6.2026. Các đơn vị làm việc liên tục, kể cả thứ bảy và chủ nhật, hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn kế hoạch 3 ngày. Tổng kinh phí vật tư, thiết bị phục vụ thay thế công tơ và chỉnh trang hệ thống đo đếm hơn 4,2 tỉ đồng.

Việc hoàn thành tiếp nhận khách hàng từ Hợp tác xã Dịch vụ điện Tân Tiến không chỉ bảo đảm quyền lợi của người dân khi được mua điện trực tiếp từ ngành điện mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tăng cường quản lý vận hành lưới điện và tạo tiền đề để PC Đắk Lắk tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương "xóa bán tổng" tại các hợp tác xã còn lại trên địa bàn tỉnh.