PC Đắk Lắk tổ chức diễn tập PCTT và TKCN cấp công ty năm 2026

Công nhân PC Đắk Lắk thực hành xử lý sự cố trên lưới điện trung áp trong tình huống giả định bão gây mất điện diện rộng Ảnh: PC Đắk Lắk

Sáng ngày 8.5, PC Đắk Lắk tổ chức diễn tập Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp Công ty năm 2026 tại Điện lực Sông Cầu và xã Xuân Lộc. Theo tình huống giả định, cơn bão số 10 gây gãy đổ 2 cột điện, đứt dây dẫn và mất điện trên diện rộng. Đặc biệt, vị trí sự cố nằm trên nền cát lún, cách xa đường chính khiến việc tiếp cận và dựng cột gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng đã nhanh chóng triển khai phương châm "bốn tại chỗ", tổ chức cô lập hiện trường, dựng lại cột, khôi phục lưới điện và xử lý tình huống cứu nạn nhân viên gặp nạn trên cao theo đúng quy trình.

Thông qua diễn tập, PC Đắk Lắk tiếp tục nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và khả năng ứng phó thiên tai, đảm bảo khôi phục cấp điện nhanh chóng, an toàn trong các tình huống thực tế.