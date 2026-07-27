PC Đắk Lắk tri ân gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tham dự buổi gặp mặt có ông Hà Văn Chương, Phó giám đốc PC Đắk Lắk; ông Nguyễn Văn Thoan, Chủ tịch Công đoàn; ông Nguyễn Tất Thủy, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh; ông Trương Hữu Trí, Chủ tịch Công đoàn khối cơ quan công ty cùng 9 CBCNV là con liệt sĩ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc.

PC Đắk Lắk tổ chức gặp mặt CBCNV là con liệt sĩ đang công tác tại đơn vị ẢNH: PC ĐẮK LẮK

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo công ty ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các CBCNV là thân nhân liệt sĩ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo công ty, ông Hà Văn Chương gửi lời thăm hỏi đến các gia đình liệt sĩ, ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ CBCNV trong quá trình công tác. Ông mong muốn mỗi cá nhân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể PC Đắk Lắk hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Tài ẢNH: PC ĐẮK LẮK

Cùng ngày, đoàn công tác của PC Đắk Lắk đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Tài (99 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk). Mẹ được PC Đắk Lắk nhận phụng dưỡng từ năm 2009. Tại gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của Mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; đồng thời kính chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui bên con cháu.

Đại diện PC Đắk Lắk cho biết, hoạt động gặp mặt thân nhân liệt sĩ và thăm Mẹ Việt Nam anh hùng được đơn vị duy trì thường niên vào dịp 27.7. Đây không chỉ là dịp tri ân những người có công với cách mạng và các gia đình chính sách mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên đối với cộng đồng và xã hội.