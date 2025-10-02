Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
PC Đắk Lắk ủng hộ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn

Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
02/10/2025 19:22 GMT+7

Ngày 2.10, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) đã trao số tiền 166,8 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên trong công ty đóng góp, nhằm chia sẻ và ủng hộ nhân dân Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk về việc chung tay ủng hộ nhân dân Cuba, PC Đắk Lắk đã ban hành văn bản liên tịch, phát động phong trào đóng góp trong toàn công ty. Chỉ trong thời gian ngắn, tập thể cán bộ, công nhân viên đã tích cực hưởng ứng, quyên góp được 166,8 triệu đồng.

PC Đắk Lắk ủng hộ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Thuận và ông Nguyễn Văn Thoan trao số tiền ủng hộ cho nhân dân Cuba

Tại lễ trao tặng, ông Trần Văn Thuận, Giám đốc PC Đắk Lắk và ông Nguyễn Văn Thoan, Chủ tịch Công đoàn PC Đắk Lắk, đã đại diện tập thể công ty trực tiếp trao số tiền trên cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh để gửi tới nhân dân Cuba.

Đây là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của tập thể PC Đắk Lắk đối với bạn bè quốc tế. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, nghĩa cử này còn gửi gắm tình cảm, niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân Cuba vượt qua thử thách, để mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba tiếp tục tỏa sáng.

PC Đắk Lắk Điện lực Đắk Lắk ủng hộ Cuba Đắk Lắk
