PC Đắk Lắk ứng phó mưa lớn, khôi phục điện an toàn

Công ty Điện lực Đắk Lắk kiểm tra lưới điện tại khu vực ngập lụt, chỉ khôi phục cấp điện khi bảo đảm các điều kiện an toàn - Ảnh: PC Đắk Lắk ẢNH: PC ĐẮK LẮK

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 12 đến ngày 13.11, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tại Đắk Lắk, lượng mưa đo được ở Sơn Long là 202,2 mm. Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, tỉnh tiếp tục có mưa, lượng phổ biến 5–15 mm, có nơi trên 50 mm; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo tại nhiều địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), PC Đắk Lắk theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát lưới điện tại vùng trũng thấp, ven sông suối và khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý sự cố. Tại các khu vực còn ngập, có nguy cơ mất an toàn, công ty chủ động tạm ngừng cấp điện để phòng ngừa tai nạn.

Công ty Điện lực Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, khắc phục sự cố lưới điện tại các khu vực ngập lụt ẢNH: PC ĐẮK LẮK

Theo báo cáo cập nhật lúc 6 giờ ngày 13.11, mưa tại khu vực phía đông tỉnh đã giảm. PC Đắk Lắk triển khai khôi phục cấp điện tại khu vực Đồng Xuân, Xuân Lộc. Còn 86 trạm biến áp với 8.714 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện, tập trung tại phường Xuân Đài và các xã Tuy An Bắc, Ô Loan, Đồng Xuân. Trong sáng cùng ngày, các đơn vị tập trung kiểm tra, khắc phục sự cố và dự kiến hoàn thành khôi phục điện trong cuối buổi sáng tại những khu vực bảo đảm điều kiện an toàn.

PC Đắk Lắk khuyến cáo người dân không đến gần hoặc chạm vào cột điện, trạm điện, dây dẫn bị đứt và thiết bị điện trong khu vực ngập nước; không tự ý sửa chữa, di dời thiết bị điện. Khi phát hiện sự cố hoặc dấu hiệu mất an toàn, người dân cần tránh xa khu vực nguy hiểm và thông báo cho đơn vị điện lực hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng EVN 1558 để được hỗ trợ.