PC Đắk Nông nỗ lực đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão

Đắk Nông hiện đang vào mùa mưa, thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn về điện. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và duy trì cung cấp điện ổn định, PC Đắk Nông đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó hiệu quả.

PC Đắk Nông tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn điện

Ngay từ đầu mùa mưa, PC Đắk Nông đã lập kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất hệ thống lưới điện, trạm biến áp, cột điện... tại các khu vực xung yếu, dễ ngập úng hoặc có nguy cơ sạt lở. Các thiết bị không đảm bảo an toàn đã được sửa chữa, thay thế kịp thời đảm bảo ổn định khi có mưa to, gió lớn.

Song song với công tác kỹ thuật, hằng năm công ty tổ chức diễn tập tình huống xử lý sự cố mất điện, chạm chập trong mùa mưa, khôi phục cấp điện sau mưa bão… Công tác diễn tập nhằm nâng cao năng lực của lực lượng ứng cứu sẵn sàng, xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra, bảo đảm lưới điện vận hành liên tục, thông suốt, an toàn.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý sự cố lưới điện do ảnh hưởng của mưa lớn, gió mạnh. Ngay khi xảy ra sự cố, đơn vị nhanh chóng cô lập các tuyến đường dây để đảm bảo an toàn, đồng thời huy động lực lượng ứng trực, khẩn trương khắc phục sự cố, ưu tiên cấp điện trở lại cho các phụ tải quan trọng, khu vực trung tâm và khu dân cư đông người, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Kiểm tra hệ thống điện tại hộ gia đình

Để đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão, PC Đắk Nông phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân và quản lý bảo vệ hành lang an toàn lưới điện để phòng, chống tai nạn xảy ra trong mùa mưa, bão.

Các điện lực trực thuộc tăng cường kiểm tra hiện trường nhằm kịp thời phát hiện các vị trí vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, phối hợp chặt chẽ với địa phương tham gia giải quyết từng vụ vi phạm. Đồng thời tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn điện.

PC Đắk Nông diễn tập xử lý sự cố lưới điện

Khuyến cáo người dân được không tự ý leo trèo cột điện để kiểm tra, sửa chữa khi trời mưa gió; đồng thời cần cắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị lắp đặt ngoài trời như bảng hiệu, bảng quảng cáo khi có mưa to, gió lớn.

Khi phát hiện các dấu hiệu mất an toàn, người dân cần kịp thời thông báo đến ngành điện hoặc chính quyền địa phương để xử lý.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp hiệu quả giúp người dân nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, PC Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều hình thức truyền thông đa dạng, gần gũi với người dân. Trước mùa mưa bão, công ty cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để vận động người dân kiểm tra lại hệ thống điện sau công tơ kéo vào nhà.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan gia tăng, việc chủ động phòng tránh tai nạn điện là yếu tố then chốt để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Vì vậy mỗi người dân, mỗi gia đình cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ đúng hướng dẫn an toàn góp phần xây dựng một cộng đồng sống an toàn.