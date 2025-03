PC Đắk Nông tăng cường phòng, chống cháy nổ trong sử dụng điện mùa nắng nóng

Trong thời gian cao điểm nắng nóng hiện nay, PC Đắk Nông chỉ đạo các điện lực trực thuộc chủ động thực hiện kiểm tra hệ thống, thiết bị điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình, qua đó kịp thời khuyến cáo người dân các nguy cơ xảy ra cháy nổ và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong sản xuất và sinh hoạt. Cùng với đó, các đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương (xã, thôn) tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp an toàn lưới điện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.



PC Đắk Nông tuyên truyền người dân các biện pháp phòng, chống cháy nổ tại khu vực chợ

Hiện nay, người dân ở khu vực nông thôn có nhu cầu lắp camera trong rẫy để canh, giữ nông sản (cà phê, tiêu, sầu riêng, điều,…) tránh bị mất cắp khi mùa thu hoạch. Vị trí lắp camera trên cao bằng cây gỗ hoặc cọc sắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn điện trong dân tại những rẫy có lưới điện cao áp đi qua do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Để tiếp tục tăng cường các giải pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả, PC Đắk Nông đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp an toàn điện với các chủ vườn rẫy trồng cây nông sản có đường điện đi qua; thực hiện tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn người dân về an toàn điện, cam kết không vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân cũng như cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trên địa bàn tỉnh. PC Đắk Nông tuyên truyền tới khách hàng và nhân dân các biện pháp phòng tránh như sau: không trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; không trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ; không thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp có khả năng gây sự cố lưới điện.

Công nhân PC Đắk Nông đến tận nhà khách hàng tuyên truyền tiết kiệm điện, cảnh báo nguy cơ chạm chập, cháy nổ

Không thực hiện lắp đặt ăng ten thu phát sóng, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể va chạm vào công trình lưới điện cao áp; không trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện trên không, trạm điện; không bắn chim đậu trên dây điện, trạm điện hoặc quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, trạm điện.

Không đào đất gây lún sụt công trình lưới điện cao áp, trạm điện; không đắp đất, xếp các loại vật liệu, thiết bị hoặc đổ phế thải vi phạm khoảng cách an toàn; không sử dụng cột điện, trạm điện để làm nhà, lều quán, buộc gia súc hoặc sử dụng vào mục đích khác; không nổ mìn, mở mỏ; xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hóa học có khả năng gây ăn mòn hoặc hư hỏng các bộ phận của công trình lưới điện.

Không đốt nương rẫy, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động hoặc có khả năng làm hư hỏng, sự cố công trình lưới điện, trạm điện, nhà máy điện; không điều khiển các phương tiện bay có khoảng cách đến bộ phận gần nhất của công trình lưới điện cao áp nhỏ hơn 100 m, trừ trường hợp phương tiện bay làm nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây điện được phép theo quy định; không để cây đổ vào đường dây điện khi chặt tỉa cây hoặc lợi dụng việc bảo vệ, sửa chữa công trình lưới điện cao áp để chặt cây.

Mặc khác, PC Đắk Nông còn khuyến cáo khách hàng và nhân dân thực hiện một số lưu ý cụ thể như: không tự ý leo lên cột điện, câu móc hoặc vượt qua hàng rào trạm điện; không tự ý tháo gỡ các kết cấu của công trình điện như thanh giằng, dây néo, dây nối đất; không buộc dây vào cột điện hoặc dùng dây dẫn điện để phơi, móc quần áo và các vật dụng khác; không dựng giàn giáo, ăng ten, bảng hiệu, bảng quảng cáo, cây nêu,… gần đường dây điện hoặc dựng cao quá có thể chạm vào đường dây khi bị đổ ngã; không dùng điện để chống trộm cắp, bẫy chuột, rà cá… gây nguy hiểm tính mạng con người; không cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện vào ổ cắm, mà phải có phích cắm chắc chắn; tránh họp chợ, tụ tập đông đúc hoặc che lều quán dưới đường dây và trạm điện; không được đứng dưới cột điện khi trời mưa hoặc lúc có giông sét.



PC Đắk Nông luôn coi trọng công tác diễn tập huấn luyện kỹ năng, kiến thức PCCC cho CBCNV

Đặc biệt, người dân chú ý khi chặt cây gần đường dây điện có thể bị phóng điện gây nguy hiểm cho tính mạng. Khi xây dựng nhà cửa hoặc công trình, các giàn giáo phải chắc chắn, đảm bảo khoảng cách an toàn, đề phòng có thể bị phóng điện gây chết người. Chú ý khi thấy dây điện cao áp bị chạm chập hoặc đứt dây, phải đứng cách xa hơn 10 m và báo cho đơn vị điện lực đến xử lý, đồng thời cảnh báo cho người khác không được lại gần.

Khi phát hiện chạm chập điện trước công tơ điện, khách hàng không được tự ý sửa chữa mà báo cho tổ quản lý điện, trạm điện gần nhất có trách nhiệm kịp thời sửa chữa. Để biết thêm các thông tin về an toàn điện, khách hàng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực Miền Trung qua số điện thoại: 19001909.