PC Gia Lai nâng cao hiệu quả thu tiền điện sau sáp nhập

Nguồn: PC Gia Lai
15/01/2026 14:22 GMT+7

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu tiền điện và quản lý nợ, đáp ứng yêu cầu vận hành trong bối cảnh mới.

Trước thực tế địa bàn rộng, khách hàng phân tán và thay đổi đầu mối làm việc của các cơ quan, tổ chức, PC Gia Lai nâng cao hiệu quả thu tiền điện bằng việc chỉ đạo các đơn vị cơ sở rà soát toàn bộ quy trình thu; phân loại khách hàng theo nhóm, tập trung khách hàng có sản lượng lớn, khách hàng chậm thanh toán nhiều kỳ để xây dựng phương án theo dõi, đôn đốc.

PC Gia Lai nâng cao hiệu quả thu tiền điện sau sáp nhập - Ảnh 1.

Cán bộ, nhân viên PC Gia Lai làm việc trực tiếp với khách hàng, hướng dẫn thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Đến ngày 26.9.2025, công tác thu tiền điện tại nhiều đội quản lý điện chuyển biến rõ rệt. Các đơn vị Hoài Ân, Kbang, Ia Grai, Bồng Sơn ghi nhận tỷ lệ thu trong 7 ngày tăng đáng kể, thể hiện hiệu quả của việc bám sát địa bàn, làm việc trực tiếp với khách hàng và kiểm soát chặt thời hạn thanh toán theo hợp đồng.

Với đơn vị còn tỷ lệ thu thấp, công ty nhắc nợ kịp thời, điều chỉnh ngày thu điểm, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán tự động. Đồng thời, công ty quản lý chặt dòng tiền qua các tổ chức trung gian, yêu cầu 100% tiền điện thu được chuyển về tài khoản trong vòng 24 giờ, duy trì chấm nợ và quyết toán hằng ngày.

Những nỗ lực này giúp PC Gia Lai đạt giải nhất chuyên đề "Hoàn thành tốt chỉ tiêu thu tiền điện" quý 4/2025 và giải nhì toàn EVNCPC năm 2025.

PC Gia Lai thu tiền điện Công ty Điện lực Gia Lai EVNCPC
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
