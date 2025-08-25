PC Gia Lai quyết liệt triển khai giải pháp giảm tổn thất điện năng cuối năm 2025

Đến tháng 8.2025, tỷ lệ TTĐN của PC Gia Lai đạt 4,29%, giảm 0,16% so với kế hoạch, với sản lượng điện thương phẩm gần 2,7 tỉ kWh. Năm 2025, sản lượng điện thương phẩm dự kiến đạt 4,1 tỉ kWh, tăng 8,5% - 10,5% so với năm 2024.

PC Gia Lai cải tạo, nâng cấp lưới điện nâng cao chất lượng cung cấp điện, giảm TTĐN ẢNH: PC GIA LAI

Theo ông Phạm Anh Cường, Trưởng phòng Kỹ thuật PC Gia Lai, công ty sẽ tiếp tục củng cố hoạt động của Hội đồng giảm TTĐN tại các đơn vị trực thuộc, đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý, giám sát để nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện.

Với lưới điện 110kV, PC Gia Lai tập trung rà soát, xử lý tồn tại có nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch giảm TTĐN; kiểm tra hệ thống tiếp địa, vệ sinh cách điện, bọc cách điện, làm kín thiết bị tại 31 trạm biến áp 110kV, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định.

Đối với lưới trung - hạ áp, công ty sẽ tăng cường kiểm tra, thay thế định kỳ thiết bị đo đếm, giám sát khách hàng có sản lượng bất thường để hạn chế tổn thất phi kỹ thuật. PC Gia Lai dự kiến đầu tư hơn 200 tỉ đồng xây dựng mới gần 340 km đường dây, 145 trạm biến áp với tổng công suất trên 29.000 kVA; nâng công suất 122 trạm để chống quá tải. Riêng tháng 9.2025, công ty sẽ lắp đặt 8 bộ tụ bù trung áp và 205 bộ tụ bù hạ áp với tổng vốn gần 9 tỉ đồng nhằm giảm TTĐN tại các khu vực có tỷ lệ cao.

Song song đó, PC Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn; hoán chuyển các trạm non tải; tăng cường kiểm soát, bù công suất phản kháng; triển khai sửa chữa nóng lưới điện; kiểm tra hệ thống đo đếm, đặc biệt tại các trạm có sản lượng lớn.

Mục tiêu của PC Gia Lai là hoàn thành chỉ tiêu giảm TTĐN theo cấp điện áp do EVNCPC giao, đồng thời không để xuất hiện trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất vượt 9%.