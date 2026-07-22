PC Gia Lai tăng trưởng ấn tượng

Lũy kế 6 tháng, sản lượng điện thương phẩm của PC Gia Lai đạt 2.525 triệu kWh, tăng 10,72% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt 4,34% kế hoạch. Doanh thu đạt 5.765,6 tỉ đồng, tăng 15,59%. Đơn vị dự kiến sản lượng điện thương phẩm cả năm đạt khoảng 4.864 triệu kWh, tăng gần 8%.

Các chỉ tiêu kỹ thuật được kiểm soát tốt khi tỷ lệ tổn thất điện năng thấp hơn kế hoạch, các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện, lưới điện 110 kV không xảy ra sự cố. Tuy nhiên, việc tiếp nhận 48 trạm biến áp từ các hợp tác xã nông nghiệp đặt ra yêu cầu cải tạo, nâng cấp nhiều công trình đã xuống cấp.

100% khách hàng của PC Gia Lai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trong 6 tháng đầu năm 2026

Ở lĩnh vực kinh doanh, PC Gia Lai đạt tỷ lệ thu tiền điện hơn 99,9%; 100% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt, không phát sinh nợ khó đòi. Tỷ lệ khách hàng được đo xa trực tuyến đạt hơn 99,1%, vượt mục tiêu. Đơn vị phát hiện gần 1.100 vụ vi phạm sử dụng điện, truy thu hơn 1,5 tỉ đồng.

Năm 2026, PC Gia Lai triển khai 152 dự án đầu tư xây dựng. Đến cuối tháng 6, giá trị giải ngân đạt khoảng 33% kế hoạch, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt 13,2%, cao hơn mục tiêu tối thiểu 5%, tạo động lực đẩy nhanh tiến độ các công trình trong những tháng cuối năm.