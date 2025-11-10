PC Lâm Đồng khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão

Đồng thời, đơn vị tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục và tin cậy cho khách hàng.

Chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn lưới điện trong mùa mưa bão

Hiện PC Lâm Đồng đang quản lý vận hành 1.160.6 km đường dây 110kV, 32 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng 2.379 MVA; 8.077,61 km đường dây trung thế; 10.284,94 km đường dây hạ thế và 11.015 trạm biến áp 22kV với tổng dung lượng 1.377,57 MVA, cung cấp điện cho hơn 1.116 triệu khách hàng trên toàn tỉnh. Công ty luôn chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần ngăn ngừa sự cố lưới điện và giảm thiểu tai nạn do điện gây ra; tập trung phổ biến kiến thức an toàn điện, hướng dẫn người dân sử dụng điện đúng cách, tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn điện trong mùa mưa bão bắt nguồn từ sự chủ quan khi sử dụng điện: Thiết bị điện bị ẩm ướt, rò rỉ điện nhưng không được kiểm tra; người dân không ngắt nguồn điện khi khu vực bị ngập nước; hoặc vô tình chạm phải dây điện bị đứt, tróc vỏ. Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn còn diễn ra ở một số nơi như trèo lên cột điện, trạm biến áp; thả diều, treo bảng quảng cáo, xây dựng công trình hoặc trồng cây gần đường dây điện. Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ phóng điện, gây cháy nổ, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng con người.

Các Đội Quản lý điện phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn điện, bảo vệ hành lang lưới điện trong mùa mưa bão; thông tin được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và kênh thông tin của ngành điện.

Lan tỏa ý thức sử dụng điện an toàn đến từng hộ dân

Trong 10 tháng đầu năm 2025, PC Lâm Đồng tăng cường công tác kiểm tra, kết hợp tuyên truyền an toàn điện cho 4.246 khách hàng sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; vận động 356 tổ chức, cá nhân chặt tỉa cây xanh bảo đảm an toàn lưới điện; phát hơn 5.300 tờ rơi tuyên truyền quy định bảo vệ lưới điện cao áp. Đơn vị còn gửi thông báo, khuyến cáo an toàn điện qua Zalo và ứng dụng chăm sóc khách hàng, góp phần nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn trong nhân dân.

Công nhân PC Lâm Đồng tuyên truyền an toàn điện đến từng hộ gia đình ẢNH: PCLĐ

Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, PC Lâm Đồng kiểm tra, bảo trì lưới điện, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao trong mùa mưa như vùng trũng thấp, ven sông suối, khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp. Công tác phát quang hành lang tuyến được tiến hành định kỳ nhằm phòng ngừa cây ngã đổ, chạm vào đường dây khi mưa giông. Qua kiểm tra, các tồn tại và khiếm khuyết trên lưới điện đều được xử lý kịp thời thông qua các chương trình sửa chữa thường xuyên hoặc sửa chữa lớn, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và tin cậy.

Cùng với đó, PC Lâm Đồng khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra hệ thống điện trong nhà, đảm bảo không bị rò rỉ, ẩm ướt; ngắt cầu dao hoặc aptomat ở khu vực dễ ngập nước; không chạm tay ướt vào ổ cắm, công tắc, thiết bị điện; rút phích cắm các thiết bị không cần thiết khi có giông sét. Người dân cũng nên định kỳ bảo dưỡng, thay thế dây dẫn, thiết bị điện cũ hỏng để phòng ngừa sự cố. Khi xảy ra tình huống mất an toàn, cần báo ngay cho đơn vị quản lý điện hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.1006 - 1900.9000 để được hỗ trợ.

Các Đội quản lý lưới điện của PC Lâm Đồng không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền mà còn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn điện tại địa phương. Ông Trần Tiến Sinh ở thôn 2, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, cho biết: "Trước đây, gia đình tôi có nhiều cây lâu năm vươn gần đường dây điện. Sau khi được cán bộ điện lực tuyên truyền, tôi đã chủ động chặt tỉa, giữ khoảng cách an toàn, phòng ngừa sự cố phóng điện".

Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và phòng ngừa tai nạn điện trong cộng đồng. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào việc hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn điện, nhận biết nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt và sản xuất, đồng thời vận động người dân chủ động bảo vệ công trình điện; Tăng cường kiểm tra toàn diện hệ thống lưới điện hạ áp, đặc biệt tại những khu vực xung yếu như vùng trũng thấp, ven sông suối, rẫy nương - nơi tiềm ẩn nguy cơ cao khi thời tiết diễn biến phức tạp. Qua kiểm tra, các đơn vị kịp thời khắc phục các điểm khiếm khuyết, xử lý dứt điểm tồn tại thông qua công tác sửa chữa thường xuyên hoặc sửa chữa lớn, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, tin cậy.

Công nhân PC Lâm Đồng hướng dẫn các cơ sở sản xuất sử dụng điện an toàn ẢNH: PCLĐ

Mặt khác, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, công ty tăng cường phổ biến kiến thức an toàn điện đến người dân bằng nhiều hình thức đa dạng như: website, Zalo, hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi,... nhằm giúp người dân nắm bắt và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn điện, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhận thức của người dân về an toàn điện ngày càng được nâng cao. Nhiều hộ dân đã chủ động phối hợp với ngành điện trong việc chặt tỉa cây xanh, không xây dựng hoặc canh tác trong hành lang bảo vệ lưới điện.

Với phương châm "An toàn là trên hết", PC Lâm Đồng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp từ kiểm tra, tuyên truyền đến xử lý nghiêm vi phạm hành lang lưới điện, nhằm bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và liên tục, phục vụ hiệu quả đời sống nhân dân, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.