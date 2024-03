PC Phú Yên hoàn thành chuyển lưới điện trung thế

Nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định cho lưới điện trên địa bàn H.Đồng Xuân (Phú Yên) trước và sau Tết Nguyên đán, ngay trong tháng 2.2024, Điện lực Đồng Xuân - PC Phú Yên đã tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng đơn vị xây lắp hoàn thành việc tách lưới, san tải để chuyển lưới điện trung thế cấp điện tại địa phương đang nhận điện từ trạm biến áp (TBA) 110kV Tuy An sang nhận điện từ TBA 110kV Đồng Xuân.

Hỗ trợ thi công đấu nối tách lưới, san tải ẢNH: PC PHÚ YÊN

Theo dữ liệu qua hệ thống SCADA của Trung tâm điều khiển Hệ thống điện tỉnh Phú Yên ghi nhận, sau khi tách lưới, công suất phụ tải cực đại tại TBA 110kV Đồng Xuân đạt 6,3 MW, sẽ giảm tải cho TBA 110kV Tuy An.



Ngoài ra, điện áp tại nút trạm cắt Đồng Xuân tăng từ 21,4kV (do sụt áp trong quá trình truyền tải) lên 23,6kV sau khi tách lưới từ TBA 110kV Tuy An sang TBA 110kV Đồng Xuân (tăng 10% điện áp danh định so với kết lưới trước đây), góp phần giảm sâu tổn thất điện năng trung thế, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, góp phần vào sự phát triển của H.Đồng Xuân trong tương lai.

Công trình TBA 110KV Đồng Xuân và đấu nối do EVNCPC làm chủ đầu tư, dự án được khởi công từ ngày 18.9.2021 và được đưa vào khai thác chính thức vào ngày 5.2.2024 với tổng kinh phí đầu tư 118 tỉ đồng.