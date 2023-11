PC Phú Yên: Hoàn thành công trình bổ sung dây chống sét

Từ đó, hoàn thiện hệ thống chống sét cho đường dây 110kV dọc khu vực duyên hải từ TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đến TP.Quy Nhơn (Bình Định).

Đường dây 110kV An Mỹ - Tuy An - Sông Cầu 2 được Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đầu tư nâng cấp thành mạch kép và đưa vào vận hành từ tháng 8.2018.

Một trong các vị trí của đường dây 110 kV An Mỹ - Tuy An - Sông Cầu 2 được thi công trong điều kiện ban đêm Ảnh: PC Phú Yên

Nhằm đảm bảo cho đường dây vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện theo tiêu chí N-1 lưới điện 110kV khu vực tỉnh Phú Yên, PC Phú Yên đã lập danh mục đầu tư năm 2023 và trình EVNCPC phê duyệt, cấp vốn để đầu tư công trình Bổ sung DCS thứ 2 đường dây 110kV An Mỹ - Tuy An - Sông Cầu 2.

Việc hoàn thành lắp dây chống sét thứ 2 tuyến đường dây 110kV An Mỹ - Tuy An - Sông Cầu 2 có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn vận hành lưới điện 110kV, góp phần tăng tính ổn định và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực ven biển tỉnh Phú Yên nói riêng và vùng lân cận nói chung.