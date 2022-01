PC Phú Yên tổ chức hội nghị người lao động năm 2022

Tại hội nghị, ông Huỳnh Quốc Long, Giám đốc PC Phú Yên, đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh.

Theo đó, qua các phong trào thi đua, toàn công ty có 8 sáng kiến được duyệt cấp EVNCPC, có 2 giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 9 (2020-2021) và đạt 2 giải ba. Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2021. Trong đó, chỉ tiêu tổn thất điện năng đạt 4,42%, giảm 0,03% so với kế hoạch năm EVNCPC giao (4,45%); giảm 0,07% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy rất khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng toàn Công ty đã thực hiện tỷ lệ thu tiền điện năm 2021 đạt 100,18%, tăng 0,18% so với kế hoạch EVNCPC giao. Đặc biệt đã đạt chỉ tiêu tồn nợ 0 đồng vào cuối năm 2021.

Hội nghị cũng đã đề ra chương trình, phương hướng hoạt động năm 2022 theo định hướng của EVN và EVNCPC với chủ đề "Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả".

Hội nghị đã bầu ra 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Hội nghị người lao động tại Tổng công ty Điện lực miền Trung.





Trong dịp này, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung đã trao tặng 200 triệu đồng cho tỉnh Phú Yên nhằm hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lụt lịch sử năm 2021 (ảnh).