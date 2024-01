PC Phú Yên tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023

Báo cáo tại hội nghị, ông Huỳnh Quốc Long, Giám đốc PC Phú Yên cho biết, năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo và CBCNV PC Phú Yên đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua các khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, năm 2023, PC Phú Yên đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tin cậy; cấp điện liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh. Tổng sản lượng điện thương phẩm lũy kế năm 2023 của PC Phú Yên hơn 1.068 triệu kWh, đạt 105,81% so với kế hoạch năm 2023 EVNCPC giao (1.010 triệu kWh); cao hơn 8,14% so với thực hiện năm 2022; tỷ lệ tổn thất điện năng 2,72%, giảm 1,60% so với kế hoạch năm 2023 EVNCPC giao (4,32%); thấp hơn 1,17% so với cùng kỳ năm 2022; thực hiện 1.414 lượt sửa chữa, đấu nối hotline trên lưới điện của đơn vị.



Ông Ngô Tấn Cư, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNCPC trao bằng khen của EVN cho các cá nhân và tập thể

Trong năm, PC Phú Yên cũng bán điện với giá bình quân 1.983,18 đồng/kWh, cao hơn 72,62 đồng so với năm 2022, mang về doanh thu tiền điện hơn 2.119 tỉ đồng. Đặc biệt, tỷ lệ thu tiền điện của PC Phú Yên đạt 100% và 100% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, sản lượng điện tiết kiệm được năm 2023 của PC Phú Yên là 22,064 triệu kWh, bằng 2,06% điện thương phẩm năm 2023; cao hơn 7,0% so với sản lượng tiết kiệm năm 2022...

Tại hội nghị, EVN đã trao tặng bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2023; Tổng công ty Điện lực miền Trung tặng giấy khen cho 6 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc toàn diện năm 2023 và trao chứng nhận chiến sĩ thi đua cơ sở cho 10 cá nhân của PC Phú Yên.