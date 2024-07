PC Phú Yên: Triển khai dịch vụ dây sau công tơ cho khách hàng sử dụng điện

Trong đó, cấp điện mới đấu nối lưới điện hạ áp, thay đổi vị trí đo đếm, thay đổi công suất sử dụng. Việc này nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tạo thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của điện lực, đa dạng hóa các hình thức thực hiện, mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa, chọn đảm bảo giải pháp kỹ thuật, quy cách lắp đặt, kiểm soát được chất lượng vật tư thiết bị, đảm bảo an toàn, chất lượng.

Khi khách hàng đề nghị cung cấp dịch vụ lắp đặt dây dẫn sau công tơ, sẽ được tư vấn lựa chọn các hình thức lắp đặt, mua sắm vật tư thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp công suất sử dụng thực tế.

Thực hiện kiểm tra trạm biến áp tại Phú Yên Ảnh: PC Phú Yên

Các hình thức lựa chọn cho khách hàng: Lắp đặt dây dẫn sau công tơ với đơn giá trọn gói bao gồm vật tư và nhân công; lắp đặt dây dẫn sau công tơ với đơn giá nhân công trọn gói (vật tư khách hàng tự mua sắm); lắp đặt dây dẫn sau công tơ trọn gói tính theo khai giá; lắp đặt dây dẫn sau công tơ với phần vật tư do khách hàng tự mua sắm và chi phí nhân công tính theo khai giá và khách hàng tự mua sắm vật tư và tự thực hiện thi công. Đơn giá được công bố công khai tại phòng giao dịch các Điện lực để khách hàng lựa chọn hình thức phù hợp.

Khi khách hàng lựa chọn dịch vụ dây dẫn sau công tơ của điện lực, sẽ được bảo hành công trình 12 tháng. Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bàn giao công trình, bên điện lực có trách nhiệm sửa chữa, thay thế (nếu xảy ra hư hỏng do lỗi kỹ thuật) phần đường dây sau công tơ của khách hàng, trừ các trường hợp: Hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt gây ra; hư hỏng được xác định do bên thứ ba gây ra; hư hỏng do khách hàng gây ra trong quá trình sử dụng.