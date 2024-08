PC Quảng Bình 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' tuyên truyền sử dụng điện đảm bảo PCCC

Ngày 31.8, PC Quảng Bình cho hay, thời gian qua, đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng "đi từng ngõ, gõ từng nhà" rà soát, kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng điện an toàn cho khách hàng, phối hợp với lực lượng công an và Ban quản lý các chợ đầu mối, đi đến các chủ cơ sở, cửa hàng buôn bán để tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn cho các hộ kinh doanh.

Bên cạnh công tác kiểm tra, PC Quảng Bình phát hơn 1.000 sổ tay PCCC điện gia đình, sổ tay PCCC điện cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở.

Tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn cho các hộ kinh doanh

Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc PC Quảng Bình, cho biết: "Công ty đã chủ động triển khai cảnh báo sản lượng bất thường dựa trên dữ liệu thu thập từ xa để phát hiện kịp thời các trường hợp sản lượng điện tăng đột biến. Qua đó, chúng tôi thông báo cho khách hàng và kiểm tra khả năng chạm chập dây dẫn sau công tơ, điều này có thể gây cháy nổ và phối hợp hỗ trợ khách hàng xử lý".



Kiểm tra khả năng chạm chập dây dẫn sau công tơ, hỗ trợ khách hàng xử lý

Theo ông Trung, việc PCCC đòi hỏi sự chung tay của toàn dân. Do đó, ngành điện mong muốn mỗi cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức, chủ động kiểm tra và tuân thủ các quy định về an toàn điện và phòng cháy chữa cháy để bảo vệ bản thân và cộng đồng.