PC Quảng Ngãi: 80% khách hàng năm 2025 sẽ cài đặt App EVNCPC CSKH

Hiện toàn tỉnh có hơn 54% khách hàng sử dụng ứng dụng, ngành điện đặt mục tiêu nâng con số này lên 80% vào cuối năm 2025.

Nhân viên Đội quản lý điện Sơn Tịnh hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng App CSKH EVNCPC

Ứng dụng giúp khách hàng dễ dàng theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hằng ngày, hằng tháng nhờ hệ thống công tơ điện tử đo xa, dữ liệu được cập nhật 4 lần/ngày. Qua đó, việc sử dụng điện trở nên minh bạch, khách hàng có thể chủ động kiểm soát lượng điện và chi phí.

Các tính năng như thông báo lịch cúp điện, tra cứu hóa đơn, cảnh báo sản lượng tăng cao, gửi yêu cầu cấp điện mới hay báo sự cố trực tuyến đều được thực hiện chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

Từ App Store hay CH Play, khách hàng tải ứng dụng, điền mã khách hàng và số điện thoại di động là có thể sử dụng và khách hàng nhận thông báo thông tin về điện của chính mình.

Ông Đỗ Ngọc Quang (H.Đức Phổ) cho biết: "Ứng dụng rất tiện lợi, minh bạch, giúp tôi biết rõ lượng điện tiêu thụ từng ngày, chủ động kế hoạch sử dụng". Với doanh nghiệp, như Công ty CP giấy Thiên Long, App cũng hỗ trợ quản lý điện năng, kịp thời nắm bắt lịch cúp điện để điều chỉnh sản xuất.

Theo thống kê, hơn 63% yêu cầu của khách hàng hiện được gửi qua App, cho thấy thói quen sử dụng công nghệ ngày càng phổ biến. Điện lực Quảng Ngãi kỳ vọng đến năm 2025, hầu hết khách hàng sẽ sử dụng App, vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa mang lại tiện ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.