PC Quảng Ngãi đảm bảo cấp điện an toàn dịp lễ lớn

Nguồn: PC Quảng Ngãi
Nguồn: PC Quảng Ngãi
28/04/2026 08:19 GMT+7

Để phục vụ các hoạt động kỷ niệm Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch) và kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2026, Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho toàn tỉnh.

Theo dự báo, thời tiết trong dịp lễ có xu hướng nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 25 - 37°C, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặc biệt vào giờ cao điểm. Công suất phụ tải ước đạt 510 - 550 MW, đặt ra yêu cầu vận hành hệ thống điện ổn định, linh hoạt.

PC Quảng Ngãi đảm bảo nguồn điện cấp điện dịp lễ 10.3, 30.4 và 1.5

PC Quảng Ngãi huy động tối đa nguồn điện từ hệ thống điện quốc gia, khai thác hiệu quả các nguồn tại chỗ như điện mặt trời mái nhà. Các máy phát điện diesel dự phòng cũng được bố trí tại những vị trí trọng điểm, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố. Hệ thống điện được vận hành theo tiêu chí N-1, đảm bảo khả năng chuyển đổi linh hoạt khi có tình huống bất thường.

Công ty đặc biệt ưu tiên cấp điện cho các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa; trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước; cơ sở y tế, cấp nước, thông tin - truyền thông và khu dân cư đông người. Trong thời gian từ ngày 25 - 27.4 và 30.4 - 3.5, ngành điện không thực hiện các công tác có kế hoạch gây gián đoạn cung cấp điện, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Song song đó, các điện lực trực thuộc tăng cường kiểm tra lưới điện, kịp thời phát hiện nguy cơ quá tải, phát nhiệt hoặc vi phạm hành lang an toàn. Toàn đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo sẵn sàng nhân lực, vật tư và phương tiện để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Hệ thống điều khiển SCADA/DMS, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin cũng được rà soát, củng cố nhằm đảm bảo công tác điều độ thông suốt. PC Quảng Ngãi đồng thời phối hợp với địa phương tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, cảnh báo các hành vi vi phạm hành lang lưới điện.

