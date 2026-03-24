PC Quảng Ngãi đảm bảo cấp điện lễ khởi công 5 trường nội trú liên cấp

Đây là sự kiện do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đồng loạt, nằm trong chương trình xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp trên cả nước. Riêng tại Quảng Ngãi, có 1 điểm cầu chính được truyền hình trực tiếp đặt tại xã Bờ Y. Trước đó, vào tháng 11.2025, địa phương đã triển khai giai đoạn 1 với các trường tại Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong.

Điện lực Kon Tum cấp điện phục vụ lễ khởi công tại xã Ia Đal

Theo kế hoạch, mỗi trường được xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt nội trú cho khoảng 700 - 1.600 học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại khu vực biên giới.

Để đảm bảo cấp điện cho sự kiện, PC Quảng Ngãi đã chủ động xây dựng phương án vận hành, kiểm tra toàn diện hệ thống lưới điện, trạm biến áp và các thiết bị liên quan tại khu vực tổ chức lễ. Đồng thời, các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng trực vận hành, sẵn sàng xử lý sự cố.

Điện lực Đăk Glei cấp điện phục vụ lễ khởi công tại xã Đăk Long

Ngoài nguồn điện lưới quốc gia, các phương án cấp điện dự phòng cũng được chuẩn bị đầy đủ. Cụ thể, tại xã Bờ Y bố trí máy phát 60kVA; Ia Tơi 30kVA; Ia Đal 250kVA; Đăk Long 30kVA và Đăk Plô 2 máy phát 5kVA, đảm bảo cung cấp điện liên tục trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.