PC Quảng Ngãi đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Từ ngày 27.5 đến khi kết thúc kỳ thi, PC Quảng Ngãi bảo đảm cung cấp điện liên tục cho các điểm thi, khu vực in sao đề thi, ban làm phách và chấm thi. Dù thời tiết nắng nóng, nhiệt độ dự báo dao động từ 30 - 400 C, phụ tải toàn tỉnh có thể đạt trên 600 MW vào giờ cao điểm, ngành điện vẫn chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn điện đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Đơn vị đã tổ chức rà soát, kiểm tra toàn diện hệ thống lưới điện, trạm biến áp và các thiết bị liên quan; tăng cường kiểm tra đường dây, trạm biến áp từ cấp điện áp 110 kV đến hạ áp; xử lý kịp thời các khiếm khuyết, phát quang hành lang tuyến và thay thế thiết bị có nguy cơ gây sự cố.

Kiểm tra hệ thống điện tại các điểm thi

Các điện lực trực thuộc cũng phối hợp với hội đồng thi kiểm tra hệ thống điện sau công tơ. Tại các địa điểm trọng yếu, lực lượng trực vận hành, vật tư và phương tiện được bố trí sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Chuẩn bị phương án dự phòng tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bên cạnh nguồn điện từ hệ thống điện quốc gia, PC Quảng Ngãi còn chuẩn bị các tổ máy phát điện diesel dự phòng cùng nhiên liệu, phương tiện vận chuyển để cấp điện trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, ngành điện sẽ không thực hiện các công tác cắt điện theo kế hoạch tại các địa điểm phục vụ kỳ thi, trừ trường hợp đặc biệt.