Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

PC Quảng Ngãi đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2026

Nguồn: PC Quảng Ngãi
15/04/2026 15:05 GMT+7

Năm 2026, hiện tượng El Nino được dự báo quay trở lại, kéo theo nắng nóng gay gắt, gây áp lực lớn lên hệ thống điện. Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục trong mùa khô.

Theo dự báo, công suất cực đại năm 2026 đạt khoảng 705 MW, tăng 12,2% so với năm 2025. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng các phương án ứng phó với thời tiết cực đoan, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời tình trạng quá tải tại các trạm biến áp, đường dây và thiết bị trung, hạ thế. Công tác phối hợp xử lý sự cố được chú trọng, đảm bảo khôi phục cấp điện nhanh nhất cho khách hàng.

Đặc biệt, trong những ngày nắng nóng trên 35 độ C, PC Quảng Ngãi tạm dừng các công tác trên lưới điện có ảnh hưởng đến cung cấp điện, trừ trường hợp cần thiết để xử lý sự cố. Lực lượng trực vận hành được tăng cường nhằm rút ngắn thời gian mất điện.

PC Quảng Ngãi đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2026 - Ảnh 1.

Kiểm tra lưới điện

ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Ông Phan Vũ Đông Quân, Phó giám đốc PC Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vận động khách hàng huy động nguồn điện diezel tại chỗ khi cần thiết; làm việc với các nhà máy thủy điện, điện mặt trời để đảm bảo vận hành ổn định, sẵn sàng huy động tối đa công suất theo yêu cầu điều độ.

PC Quảng Ngãi điều chỉnh phụ tải (DR), ký thỏa thuận với các khách hàng sử dụng điện lớn, đặc biệt tại KCN VSIP và Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất để dịch chuyển phụ tải, giảm áp lực cho hệ thống.

Đơn vị tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, ký cam kết với 100% nhóm khách hàng, hưởng ứng Giờ trái đất 2026 nâng cao ý thức cộng đồng.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận