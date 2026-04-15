PC Quảng Ngãi đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2026

Theo dự báo, công suất cực đại năm 2026 đạt khoảng 705 MW, tăng 12,2% so với năm 2025. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng các phương án ứng phó với thời tiết cực đoan, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời tình trạng quá tải tại các trạm biến áp, đường dây và thiết bị trung, hạ thế. Công tác phối hợp xử lý sự cố được chú trọng, đảm bảo khôi phục cấp điện nhanh nhất cho khách hàng.

Đặc biệt, trong những ngày nắng nóng trên 35 độ C, PC Quảng Ngãi tạm dừng các công tác trên lưới điện có ảnh hưởng đến cung cấp điện, trừ trường hợp cần thiết để xử lý sự cố. Lực lượng trực vận hành được tăng cường nhằm rút ngắn thời gian mất điện.

Kiểm tra lưới điện ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Ông Phan Vũ Đông Quân, Phó giám đốc PC Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vận động khách hàng huy động nguồn điện diezel tại chỗ khi cần thiết; làm việc với các nhà máy thủy điện, điện mặt trời để đảm bảo vận hành ổn định, sẵn sàng huy động tối đa công suất theo yêu cầu điều độ.

PC Quảng Ngãi điều chỉnh phụ tải (DR), ký thỏa thuận với các khách hàng sử dụng điện lớn, đặc biệt tại KCN VSIP và Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất để dịch chuyển phụ tải, giảm áp lực cho hệ thống.

Đơn vị tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, ký cam kết với 100% nhóm khách hàng, hưởng ứng Giờ trái đất 2026 nâng cao ý thức cộng đồng.