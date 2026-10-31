PC Quảng Ngãi đẩy mạnh ứng dụng số, nâng cao chất lượng dịch vụ

Tại Điện lực Tư Nghĩa, nhân viên ngành điện hướng dẫn khách hàng cài đặt, sử dụng ứng dụng EVN CSKH trong quá trình giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán điện.

Hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng EVN CSKH

Thông qua ứng dụng, việc tra cứu hóa đơn, lịch sử thanh toán và theo dõi chỉ số điện trở nên thuận tiện như kiểm soát sản lượng điện tiêu thụ, nhận biết những biến động bất thường để điều chỉnh cách sử dụng điện hợp lý.

Anh Tô Văn Tính, ở tổ dân phố 4, xã Tư Nghĩa, cho biết việc được hướng dẫn cài đặt ứng dụng khi ký hợp đồng điện mới giúp anh dễ dàng tra cứu thông tin, theo dõi chỉ số và thanh toán tiền điện.

Được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào vận hành từ giữa tháng 6, ứng dụng còn cho phép khách hàng gửi yêu cầu báo sự cố, phản hồi thông tin, tiếp nhận thông báo, khuyến nghị sử dụng điện và cảnh báo về lừa đảo trực tuyến.

Ứng dụng EVN CSKH dùng chung toàn quốc

Nếu như trước đây, khách hàng gọi điện, đến trực tiếp quầy giao dịch, thì nay có thể gửi yêu cầu trực tuyến bất cứ lúc nào để ngành điện tiếp nhận, xử lý.

PC Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng các nền tảng số, góp phần hiện đại hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ và hướng đến sự hài lòng của khách hàng. về điện trên điện thoại thông minh, góp phần tiết kiệm thời gian.