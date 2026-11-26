Nhân viên Điện lực TP.Quảng Ngãi hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên VNeID

PC Quảng Ngãi đang hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ điện trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID. Hiện có 12 dịch vụ công ngành điện được tích hợp trên nền tảng này, đáp ứng việc đăng ký cấp điện mới, thay đổi chủ thể hợp đồng, điều chỉnh công suất, thay đổi mục đích sử dụng điện, ngừng cấp điện hoặc cấp điện trở lại.

Thông qua VNeID, khách hàng lựa chọn thủ tục, gửi yêu cầu trực tuyến ngay trên điện thoại mà không cần trực tiếp đến điện lực. Việc sử dụng dữ liệu cá nhân đã được xác thực giúp hạn chế kê khai nhiều lần, giảm giấy tờ và nâng cao độ chính xác trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Khách hàng đến giao dịch được nhân viên Điện lực hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên, nhân viên Điện lực TP.Quảng Ngãi, cho biết nền tảng này giúp khách hàng chủ động thực hiện các thủ tục, theo dõi và chờ kết quả giải quyết thuận tiện hơn.

PC Quảng Ngãi còn hỗ trợ người lớn tuổi, khách hàng chưa thành thạo công nghệ trong việc liên kết ứng dụng, đăng ký tài khoản và sử dụng các tiện ích chăm sóc khách hàng. Công ty đồng thời khuyến khích thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua ngân hàng, ví điện tử và mã QR.