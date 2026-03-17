PC Quảng Ngãi gặp gỡ doanh nghiệp KCN VSIP, cam kết nâng chất lượng điện

Quang cảnh hội nghị khách hàng ở KCN VSIP Quảng Ngãi

Theo Đội quản lý điện Sơn Tịnh, KCN VSIP Quảng Ngãi hiện được cấp điện từ 11 xuất tuyến trung áp, trong đó 9 xuất tuyến từ trạm 110kV VSIP và 2 xuất tuyến từ trạm 110kV Tịnh Phong. Công suất cực đại đạt 79,42 MW, tổng công suất lắp đặt 233,33 MW, tương ứng mức mang tải bình quân 34,03%. Lưới điện 22kV vận hành ổn định, mức mang tải trung bình khoảng 53%, đa số xuất tuyến dưới 50%. Sự cố điện những năm gần đây giảm dần, chủ yếu phát sinh từ hệ thống nội bộ của khách hàng.

Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, PC Quảng Ngãi khuyến nghị doanh nghiệp tăng cường năng lực vận hành, bố trí nhân sự có chứng chỉ chuyên môn; phối hợp xử lý các lỗi kết nối thiết bị; thực hiện thí nghiệm định kỳ cáp ngầm và tham gia điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu. Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục cải tiến quy trình nhằm rút ngắn thời gian xử lý sự cố trong phạm vi nhà máy.

Ông Phan Vũ Đông Quân, Phó giám đốc PC Quảng Ngãi, phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn nguồn điện được duy trì ổn định, hạn chế gián đoạn sản xuất trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Ông Trương Công Hiếu, Trưởng phòng Quản lý tài sản Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi, đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ hơn để đảm bảo chất lượng điện năng, nhất là với các khách hàng có yêu cầu cao.

Ông Phan Vũ Đông Quân, Phó giám đốc PC Quảng Ngãi, cho biết sẽ tiếp tục ghi nhận, hoàn thiện phương án đầu tư, vận hành lưới điện, hướng tới cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất tại KCN VSIP Quảng Ngãi.