PC Quảng Ngãi hỗ trợ xây dựng 10 nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn

Nguồn: PC Quảng Ngãi
25/05/2026 16:12 GMT+7

Từ ngày 12 - 20.5, Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công, bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa đợt 1 cho các gia đình chính sách, người có công và hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) hỗ trợ 700 triệu đồng từ quỹ phúc lợi để xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa tại Quảng Ngãi. Đơn vị phối hợp với ngành chức năng và các địa phương khảo sát, lựa chọn các hộ thương binh, bệnh binh, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai… sống trong nhà tạm bợ tại các xã: Tu Mơ Rông, Kon Plông, Đăk Môn, Ngọk Tụ, Đăk Rve, Tây Trà, Tịnh Khê...

Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa của PC Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Thế Cường, Phó chủ tịch Công đoàn PC Quảng Ngãi, cho biết, hoạt động này được ngành điện miền Trung duy trì nhiều năm qua nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo người nghèo, gia đình chính sách.

"Chúng tôi mong những căn nhà mới sẽ giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm và có thêm động lực vươn lên", ông Cường nói.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình xây dựng nhà ở

Ông A Phâng (thôn Điêk Lò, xã Kon Plông) thuộc diện hộ nghèo, lại là bệnh binh (61 - 70%), sức khỏe giảm sút, thu nhập bấp bênh nên gia đình không có điều kiện sửa chữa nhà ở. "Gia đình cảm ơn PC Quảng Ngãi. Vì sự hỗ trợ này mà gia đình có căn nhà đàng hoàng để ở", ông Phâng nói.

Theo kế hoạch, các căn nhà tình nghĩa sẽ hoàn thành và bàn giao từ tháng 6 đến tháng 9.2026.

