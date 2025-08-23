Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

PC Quảng Ngãi hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Nguồn: PC Quảng Ngãi
Nguồn: PC Quảng Ngãi
23/08/2025 08:00 GMT+7

Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Trong nửa đầu năm 2025, Công đoàn PC Quảng Ngãi đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn, vận động đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn lưới điện, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại về người và thiết bị.

PC Quảng Ngãi hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - Ảnh 1.

Trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 2 cá nhân

ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Công đoàn cũng tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động công đoàn ngày càng đổi mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động.

Hội nghị thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025, trong đó tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV; phối hợp động viên người lao động thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa trên địa bàn Quảng Ngãi.

Dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn PC Quảng Ngãi đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 2 cá nhân, bằng Lao động sáng tạo cho 1 cá nhân, và chứng nhận Lao động sáng tạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2024 cho 1 cá nhân.

Khám phá thêm chủ đề

PC Quảng Ngãi Công đoàn PC Quảng Ngãi Điện lực Quảng Ngãi điện lực Việt Nam Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận