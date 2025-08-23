PC Quảng Ngãi hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Trong nửa đầu năm 2025, Công đoàn PC Quảng Ngãi đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn, vận động đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn lưới điện, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại về người và thiết bị.

Trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 2 cá nhân ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Công đoàn cũng tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động công đoàn ngày càng đổi mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động.

Hội nghị thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025, trong đó tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV; phối hợp động viên người lao động thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa trên địa bàn Quảng Ngãi.

Dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn PC Quảng Ngãi đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 2 cá nhân, bằng Lao động sáng tạo cho 1 cá nhân, và chứng nhận Lao động sáng tạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2024 cho 1 cá nhân.