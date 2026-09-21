PC Quảng Ngãi kiên quyết xử lý nạn trộm cắp vật tư điện

Rạng sáng 2.9, Trạm biến áp cấp điện phục vụ tưới tiêu tại thôn Đăk Klếch, xã Ngọk Bay bị kẻ gian tháo dỡ, lấy đi nhiều vật tư, thiết bị. Tại hiện trường, các bộ phận của trạm biến áp bị cắt, tháo rời nằm ngổn ngang.

Để lấy gần 100 kg đồng bên trong máy biến áp, kẻ gian đã làm hư hỏng toàn bộ hệ thống, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng, đồng thời ảnh hưởng đến việc vận hành, cung cấp điện tại khu vực.

Trộm cắp xảy ra tại 51 trạm biến áp

Đầu tháng 9, một trạm biến áp tại thôn Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa cũng bị kẻ gian lợi dụng đêm khuya tháo dỡ, lấy đi một lượng lớn dây đồng.

Ông Trần Quốc Chí, Phó trưởng Điện lực TP.Kon Tum, cho biết từ tháng 11.2025 đến nay, trên địa bàn đơn vị đã xảy ra trộm cắp tại 51 trạm biến áp, thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Trước tình trạng này, Điện lực TP.Kon Tum tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình, nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa. Khi phát hiện dấu hiệu mất cắp, phá hoại, đơn vị bảo vệ, giữ nguyên hiện trường và báo ngay công an, chính quyền địa phương để phối hợp điều tra.

Ngành điện cũng phối hợp rà soát các điểm thu mua phế liệu, nhằm phát hiện việc mua bán vật tư ngành Điện có nguồn gốc từ trộm cắp.