Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

PC Quảng Ngãi: Lan tỏa nghĩa cử ‘trao giọt máu - gửi niềm tin’

Nguồn: PC Quảng Ngãi
Nguồn: PC Quảng Ngãi
10/12/2025 17:38 GMT+7

Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) vừa đồng loạt tổ chức chương trình 'Tuần lễ hồng EVN' lần thứ 11.2025, thu hút đông đảo CBCNV ngành điện trên địa bàn tỉnh tham gia.

Đại diện lãnh đạo PC Quảng Ngãi khẳng định, đây là hoạt động mang tính nhân văn cao đẹp, được duy trì bền bỉ nhiều năm qua. PC Quảng Ngãi luôn tâm niệm, hiến máu không chỉ là nghĩa cử cứu người, mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi CBCNV đối với cộng đồng. Mỗi giọt máu được hiến tặng hôm nay sẽ mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ điều trị. Luôn trân trọng và tự hào về tinh thần sẻ chia của tập thể người lao động.

PC Quảng Ngãi: Lan tỏa nghĩa cử ‘trao giọt máu - gửi niềm tin’- Ảnh 1.

Chú thích ảnh: Buổi phát động thu về 338 đơn vị máu, mức cao nhất từ trước đến nay của đơn vị

ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Năm nay, chương trình thu về 338 đơn vị máu, mức cao nhất từ trước đến nay của đơn vị. Sau 11 năm tham gia "Tuần lễ hồng EVN", PC Quảng Ngãi đã đóng góp gần 2.500 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Song song với hoạt động hiến máu, PC Quảng Ngãi cũng tuyên dương 27 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu. Đây là những tấm gương bền bỉ, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong phong trào nhân đạo của đơn vị.

Với gần 2.500 đơn vị máu sau 11 năm tổ chức chương trình "Tuần lễ hồng EVN", PC Quảng Ngãi đã và đang khẳng định trách nhiệm xã hội mạnh mẽ của mình. Nó trở thành nét đẹp văn hóa của người thợ điện, không chỉ "thắp sáng niềm tin" bằng dòng điện, mà còn bằng những giọt máu nghĩa tình.

Khám phá thêm chủ đề

PC Quảng Ngãi Tuần lễ hồng EVN hiến máu Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận