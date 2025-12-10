PC Quảng Ngãi: Lan tỏa nghĩa cử ‘trao giọt máu - gửi niềm tin’

Đại diện lãnh đạo PC Quảng Ngãi khẳng định, đây là hoạt động mang tính nhân văn cao đẹp, được duy trì bền bỉ nhiều năm qua. PC Quảng Ngãi luôn tâm niệm, hiến máu không chỉ là nghĩa cử cứu người, mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi CBCNV đối với cộng đồng. Mỗi giọt máu được hiến tặng hôm nay sẽ mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ điều trị. Luôn trân trọng và tự hào về tinh thần sẻ chia của tập thể người lao động.

Chú thích ảnh: Buổi phát động thu về 338 đơn vị máu, mức cao nhất từ trước đến nay của đơn vị ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Năm nay, chương trình thu về 338 đơn vị máu, mức cao nhất từ trước đến nay của đơn vị. Sau 11 năm tham gia "Tuần lễ hồng EVN", PC Quảng Ngãi đã đóng góp gần 2.500 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Song song với hoạt động hiến máu, PC Quảng Ngãi cũng tuyên dương 27 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu. Đây là những tấm gương bền bỉ, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong phong trào nhân đạo của đơn vị.

Với gần 2.500 đơn vị máu sau 11 năm tổ chức chương trình "Tuần lễ hồng EVN", PC Quảng Ngãi đã và đang khẳng định trách nhiệm xã hội mạnh mẽ của mình. Nó trở thành nét đẹp văn hóa của người thợ điện, không chỉ "thắp sáng niềm tin" bằng dòng điện, mà còn bằng những giọt máu nghĩa tình.