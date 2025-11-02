PC Quảng Ngãi nỗ lực khắc phục lưới điện sau lũ

Tại khu vực ven sông Rin, thuộc thôn Đăk Tăm (xã Sơn Hà), cán bộ, nhân viên của Đội Quản lý Điện lực Sơn Hà đã tập trung phát dọn cây cối ngã đổ, rác trôi vướng vào đường dây điện, khẩn trương đấu nối lại đường dây bị đứt, dựng lại một số trụ bị nghiêng, kiểm tra kỹ thuật, cấp điện trở lại.

Đội phó Đội Quản lý Điện lực Sơn Hà Nguyễn Thanh Hải cho biết, vào lúc 10 giờ ngày 29.10, để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện trong tình huống thiên tai, Đội Quản lý Điện lực Sơn Hà đã cắt điện toàn bộ các xã Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ và Sơn Tây Thượng.

Sau khi lũ rút, các cán bộ, nhân viên đơn vị đã kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu để đảm bảo an toàn kỹ thuật, mới tiến hành đóng điện trở lại. Quá trình kiểm tra, đơn vị đã phát hiện có nhiều vị trí bị sự cố, cần phải khắc phục trước khi đóng điện.

Theo ông Hải, từ chiều 29.10, đơn vị đã huy động toàn lực tổ chức khắc phục. Dự kiến, chậm nhất trong chiều 30.10, toàn bộ lưới điện sẽ được khôi phục trở lại.

Người dân địa phương mong ngóng ngành điện sớm huy động lực lượng ra quân khôi phục lưới điện, sớm đóng điện trở lại. Anh Nguyễn Văn Tâm, ở thôn Đăk Tăm, xã Sơn Hà chia sẻ, mưa lũ làm nước dâng cao, đẩy bùn đất vào nhà. Sau lũ, điện lại gặp sự cố nên việc dọn dẹp cũng gặp nhiều trở ngại. Mong ngành điện sớm khắc phục, cấp điện cho người dân để thuận lợi trong việc bơm nước rửa bùn đất và các hoạt động sinh hoạt khác của gia đình.

Theo Đội Quản lý Điện lực Sơn Hà, sự cố lưới điện trên địa bàn các xã nói trên là do lũ lớn, nước sông dâng cao, sức nước chảy mạnh đã làm ngã đổ cây cối vào đường dây, làm đứt dây, nghiêng trụ. Sự cố đã làm gián đoạn việc cấp điện cho hơn 4.000 hộ dân trên địa bàn các xã Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ và Sơn Tây Thượng.

Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi Quách Phạm Cường thông tin, đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn toàn tỉnh có 567 trạm biến áp bị sự cố, làm mất điện của hơn 42 nghìn khách hàng.

Các khu vực mất điện ở phía đông Quảng Ngãi gồm các xã Bình Phước, Bình Chương, Bình Minh, Bình Sơn; một phần xã Ba Vinh, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Phước Giang, Tịnh Khê, Trường Giang, Tây Trà, phường Trương Quang Trọng.

Khu vực phía tây Quảng Ngãi gồm các xã Xốp, Ngọc Linh, Đăk Plô, Măng Bút. Đa số khu vực mất điện là do chủ động cắt điện để bảo đảm an toàn trong vùng sạt lở và ngập sâu.

Hiện tại, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang duy trì ứng trực 24/24 giờ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư để xử lý tại các khu vực ngập, sẵn sàng khôi phục cấp điện ngay khi nước rút, điều kiện an toàn được đảm bảo.

Hiện còn 18 TBA với tổng số 280 khách hàng thuộc các khu vực: một phần xã Sơn Tây Hạ, một phần nhỏ xã Tây Trà Bồng, một phần nhỏ xã Tây Trà, một phần xã Đăk Plô vẫn chưa có điện. do sạt lở chưa tiếp cận được

Dự kiến trong hôm nay sẽ khôi phục cấp điện.