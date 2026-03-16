PC Quảng Ngãi sẽ cung ứng điện năm 2026 tăng 12,2% so với năm 2025

Báo cáo tình hình cung ứng điện năm 2025 của PC Quảng Ngãi cho biết, đã đảm bảo cung ứng điện năm 2026. Trong năm 2025, PC Quảng Ngãi đảm bảo cấp điện cho các sự kiện chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, trong đó có kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 80 năm Quốc khánh 2.9; đại hội đảng các cấp; lễ tết và hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh, với tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 3.634,48 triệu kWh (tăng 15,01% so với năm 2024).

Năm 2026, dự kiến thời tiết sẽ có nắng nóng bất thường, nguy cơ hiện tượng El Nino tái xuất sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng cung ứng điện trên toàn quốc. Để đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định năm 2026, PC Quảng Ngãi đã và đang chỉ đạo triển khai quyết liệt để đảm bảo cấp điện theo dự kiến công suất cực đại đạt 705MW (tăng 12,2% so với năm 2025, với 628,2 MW).

PC Quảng Ngãi kiến nghị với Sở Công thương Quảng Ngãi hỗ trợ trong việc giải phóng hành lang tuyến, xử lý tình trạng cản trở, trộm cắp, liên quan đến công tác tiết giảm điện và điều hòa phụ tải do thiếu nguồn.

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi đánh giá cao nỗ lực của PC Quảng Ngãi, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH địa phương thời gian qua.

Về vấn đề tiết giảm điện và điều hòa phụ tải, Sở yêu cầu PC Quảng Ngãi có ưu tiên cho các khách hàng lớn, khách hàng trọng điểm và tính toán phương án cụ thể, có thông tin kịp thời. Các khách hàng cũng sớm có thông báo về nhu cầu sử dụng điện để PC Quảng Ngãi chủ động tình hình.