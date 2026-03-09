PC Quảng Ngãi thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tại kho vật tư

Theo kịch bản giả định, vào khoảng 14 giờ 30 phút xảy ra tai nạn giao thông nội bộ trong khu vực kho khiến một phương tiện bị lật. Vụ va chạm làm 3 người bị thương, trong đó có 1 người mắc kẹt trong xe. Cùng lúc, xăng từ phương tiện bị rò rỉ và bốc cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở của kho vật tư cơ sở 2 nhanh chóng phát tín hiệu báo động, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý ban đầu như khống chế đám cháy, sơ cứu nạn nhân và thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đến hỗ trợ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng tiếp cận phương tiện bị lật, sử dụng thiết bị chuyên dụng phá dỡ các cấu kiện biến dạng để giải cứu nạn nhân mắc kẹt và đưa ra ngoài an toàn. Sau khi được giải cứu, nạn nhân được sơ cứu và chuyển đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Ông Trần Anh Dũng, Trưởng phòng An toàn PC Quảng Ngãi, cho biết việc thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ là cần thiết nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho người lao động và tài sản của đơn vị.

Theo Trung tá Nguyễn Công Hùng, Phó đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực 4, kịch bản thực tập được xây dựng sát thực tế, các lực lượng tham gia phối hợp nhịp nhàng, triển khai đúng quy trình, đặc biệt lực lượng chữa cháy tại chỗ đã kịp thời xử lý tình huống ban đầu.