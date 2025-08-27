PC Quảng Ngãi: Tiết kiệm điện để giảm chi phí và an toàn cho mọi nhà

Ảnh: Nhân viên quản lý điện khu vực Ba Tơ hướng dẫn tiết kiệm cho hộ ông Nguyễn Thanh Hiệp ở xã Ba Tơ (Quảng Ngãi) ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Những ngày nắng nóng cao điểm, nhu cầu sử dụng điện tại Quảng Ngãi tăng mạnh, gây áp lực lớn lên hệ thống cung ứng và tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện. Gia đình ông Nguyễn Thanh Hiệp, trú ở xã Ba Tơ (Quảng Ngãi) là hộ kinh doanh, thường xuyên phải dùng nhiều thiết bị làm mát.

Tuy nhiên, khi được nhân viên điện lực hướng dẫn, ông đã thay đổi thói quen, hạn chế dùng nhiều thiết bị cùng lúc, tắt ngay những thiết bị không cần thiết. "Như vậy vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn cho gia đình", ông Hiệp chia sẻ.

Theo Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi), việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn như máy lạnh, bếp điện, ấm siêu tốc… dễ dẫn đến quá tải, chập cháy, gây nguy hiểm. Do đó, người dân nên kiểm tra thường xuyên hệ thống dây dẫn, không cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện, hạn chế sử dụng trong giờ cao điểm.

PC Quảng Ngãi khuyến cáo: Để tiết kiệm điện, có thể áp dụng các giải pháp đơn giản như không mở tủ lạnh nhiều lần, đặt xa nguồn nhiệt, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh phù hợp. Khách hàng có thể theo dõi lượng điện tiêu thụ và nhận tư vấn tiết kiệm qua ứng dụng chăm sóc khách hàng, để quản lý hiệu quả chi phí hằng tháng.