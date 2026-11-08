PC Quảng Ngãi trao nhà cho công nhân khó khăn

Đây là hoạt động thuộc chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động. Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và ông Trần Đình Hà, Chủ tịch Công đoàn EVNCPC.

Gia đình ông Ngàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên dột nước, ẩm mốc. Trong khi đó, vợ ông mắc ung thư buồng trứng, đang tiếp tục hóa trị; con gái hơn 2 tuổi từng phẫu thuật tim bẩm sinh, được chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ và cần can thiệp điều trị. Mọi chi phí sinh hoạt, chữa bệnh đều phụ thuộc vào đồng lương của ông Ngàn.

Trước hoàn cảnh này, các cấp Công đoàn ngành điện đã hỗ trợ 280 triệu đồng để gia đình xây dựng nhà mới. Trong đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 200 triệu đồng, Công đoàn EVNCPC 50 triệu đồng và Công đoàn PC Quảng Ngãi 30 triệu đồng.

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo các cấp Công đoàn khẳng định đây là sự sẻ chia thiết thực, thể hiện trách nhiệm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, giúp gia đình ông Ngàn ổn định cuộc sống, an tâm vượt qua khó khăn.