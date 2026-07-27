PC Quảng Ngãi trao yêu thương từ những căn nhà tình nghĩa

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Cao Anh Tấn (xã Tịnh Khê) ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Đây là hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa năm 2026 do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) triển khai. Theo kế hoạch, PC Quảng Ngãi được giao xây dựng 10 căn nhà, với mức hỗ trợ 70 triệu đồng/căn.

Các căn nhà được trao tặng dành cho thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm phải sống trong những ngôi nhà xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây mới.

Cựu chiến binh Y Pheng (xã Đăk Pét) nhận nhà mới dịp Ngày TB-LS ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Ông Phạm Ngọc Huấn, Phó giám đốc PC Quảng Ngãi, cho biết mỗi căn nhà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự tri ân của cán bộ, công nhân viên EVNCPC và PC Quảng Ngãi đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc. "Chúng tôi mong những mái ấm mới sẽ giúp các gia đình ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa'", ông Huấn nói.

Xúc động khi nhận nhà mới đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cựu chiến binh Cao Anh Tấn (xã Tịnh Khê) bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến EVNCPC, PC Quảng Ngãi cùng chính quyền địa phương đã giúp gia đình có nơi ở kiên cố, yên tâm trước mùa mưa bão.