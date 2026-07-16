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PC Quảng Trị chủ động chống quá tải lưới điện mùa nắng nóng

Thanh Lộc
Thanh Lộc
Trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong các đợt nắng nóng kéo dài, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho khách hàng.
PC Quảng Trị chủ động chống quá tải lưới điện mùa nắng nóng - Ảnh 1.

Hoán chuyển máy biến áp để đảm bảo vận hành an toàn trong mùa nắng nóng

: ẢNH: THANH LỘC

Trong tháng 6, toàn công ty ghi nhận 183 trạm biến áp công cộng vận hành trên 90% tải. Để giảm áp lực cho lưới điện, các đơn vị trực thuộc đã thực hiện 105 công tác cân pha, 39 công tác san tải và 40 lần hoán chuyển máy biến áp. Lũy kế 6 tháng đầu năm, PC Quảng Trị đã thực hiện 458 công tác cân pha, 169 công tác san tải và 185 lần hoán chuyển máy biến áp.

PC Quảng Trị chủ động chống quá tải lưới điện mùa nắng nóng - Ảnh 2.

Đẩy nhanh thi công công trình chống quá tải tại xã Nam Trạch

: ẢNH: THANH LỘC

Ngoài ra, PC Quảng Trị tăng cường kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện; thay thế 39 aptomat hạ thế, xử lý 30 điểm tiếp xúc tại đầu cực máy biến áp và tủ hạ thế nhằm hạn chế nguy cơ sự cố do quá tải. Đến nay, 57 trạm biến áp thuộc các công trình hoàn thiện lưới điện năm 2026 đã được đóng điện, góp phần nâng cao năng lực cấp điện.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số SAIDI giảm còn 43,75 phút, SAIFI đạt 0,51 lần và MAIFI ở mức 0,16 lần.

Thời gian tới, PC Quảng Trị sẽ tiếp tục theo dõi sát phụ tải, đẩy nhanh các công trình chống quá tải và khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng.

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