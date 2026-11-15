PC Quảng Trị đổi mới dịch vụ, lấy khách hàng làm trung tâm!

Trước nhu cầu sử dụng điện tăng, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) xác định nâng cao chất lượng phục vụ phải song hành với bảo đảm cung ứng điện. Quy trình cấp điện và giải quyết dịch vụ được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, tăng giao dịch trực tuyến.

Đến hết quý 3, công ty cấp điện mới cho 11.352 khách hàng, thời gian giải quyết trung bình 2,31 ngày. Với công trình điện, thời gian tiếp cận điện năng bình quân là 1,4 ngày/công trình; không có trường hợp cấp điện mới quá hạn. Kết quả nhờ phối hợp giữa các đơn vị và kiểm soát tiến độ hồ sơ.

Tỷ lệ thu tiền điện toàn công ty đạt 100%, cả 17/17 đơn vị trực thuộc hoàn thành chỉ tiêu. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt cũng đạt 100% trên tổng số khách hàng thu được, giúp khách hàng chủ động giao dịch, giảm thời gian đi lại.

Khách hàng luôn là trung tâm trong việc đổi mới dịch vụ của PC Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Mở rộng kênh tiếp cận, nâng trải nghiệm khách hàng

PC Quảng Trị hướng dẫn khách hàng sử dụng các kênh chăm sóc của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC). Khách hàng khu vực miền Trung - Tây nguyên có thể liên hệ tổng đài 1558 hoặc 19001909; website cskh.cpc.vn; ứng dụng EVN CSKH hoặc EVNCPC CSKH; email cskh@cpc.vn và fanpage Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung.

Khách hàng có thể tra cứu thông tin, gửi yêu cầu, phản ánh vướng mắc mà không cần đến điểm giao dịch. Đáng chú ý, EVN đã hoàn thành triển khai 12 dịch vụ điện trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, mở thêm kênh giao dịch quen thuộc, góp phần đơn giản hóa thủ tục.

Ông Trần Xuân Công, Phó giám đốc PC Quảng Trị, cho biết mở rộng kênh tiếp cận, nâng trải nghiệm khách hàng là nội dung quan trọng trong đổi mới kinh doanh. Công ty tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, đồng thời nâng trách nhiệm cán bộ, công nhân viên khi tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, bảo đảm thông tin kịp thời, minh bạch.

Đến ngày 5.10.2026, có 433.860 khách hàng đăng ký nhận thông báo miễn phí của ngành điện, chiếm 81,6% tổng số khách hàng. Ứng dụng chăm sóc khách hàng và thư điện tử là những kênh chủ yếu. Công ty tiếp tục vận động khách hàng đăng ký để nhận thông tin chỉ số công tơ, tiền điện, lịch ngừng cung cấp điện, qua đó chủ động theo dõi mức tiêu thụ.

Công ty Điện lực Quảng Trị hướng dẫn khách hàng điều chỉnh khung giờ sử dụng điện hợp lý ẢNH: THANH LỘC

Chủ động trước thay đổi về khung giờ sử dụng điện

Theo Quyết định số 963/QĐ-BCT ngày 22.4.2026 của Bộ Công thương, giờ cao điểm áp dụng từ thứ hai đến thứ bảy, từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30; chủ nhật không có giờ cao điểm. Giờ bình thường từ 6 giờ đến 17 giờ 30 phút và từ 22 giờ 30 phút đến 24 giờ các ngày thứ hai đến thứ bảy; chủ nhật từ 6 giờ đến 24 giờ. Giờ thấp điểm áp dụng hằng ngày từ 0 giờ đến 6 giờ.

Thay đổi này tác động đến khách hàng áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng, nhất là cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nắm rõ khung giờ giúp khách hàng chủ động bố trí hoạt động, chuyển một phần nhu cầu sử dụng điện sang thời điểm phù hợp, kiểm soát chi phí và giảm áp lực phụ tải giờ cao điểm.

PC Quảng Trị đã rà soát hệ thống đo đếm, công tơ điện tử nhiều biểu giá; chuẩn bị phương án kỹ thuật, nhân lực để cấu hình, cập nhật hệ thống khi có hướng dẫn chính thức. Công ty cũng thông tin đến khách hàng sản xuất, kinh doanh, nhất là đơn vị tiêu thụ điện lớn, để chủ động phương án sử dụng điện.

Điều chỉnh khung giờ không chỉ liên quan cách tính tiền điện mà còn khuyến khích sử dụng điện hợp lý, dịch chuyển phụ tải. Thông tin kịp thời và chuẩn bị kỹ thuật sẽ giúp khách hàng không bị động khi quy định được triển khai.

Từ rút ngắn thời gian cấp điện đến mở rộng kênh chăm sóc và chuẩn bị chính sách mới, PC Quảng Trị đang đổi mới hoạt động theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm, hướng đến dịch vụ chuyên nghiệp, minh bạch.