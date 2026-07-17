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PC Quảng Trị hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2026

Thanh Lộc
Thanh Lộc
Trong 6 tháng đầu năm, dù đối mặt nhiều khó khăn sau khi mở rộng địa bàn quản lý, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) vẫn duy trì vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, nhất là trong các đợt nắng nóng kéo dài. Nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kinh tế - kỹ thuật đạt, vượt kế hoạch đề ra.
PC Quảng Trị hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2026 - Ảnh 1.

PC Quảng Trị phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ điện

ẢNH: THANH LỘC

Điện thương phẩm của công ty đạt gần 1,185 tỉ kWh, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025; giá bán điện bình quân đạt 2.366,07 đồng/kWh, Hệ thống lưới điện được kết nối đồng bộ với 4 trạm biến áp 220 kV, 21 trạm biến áp 110 kV cùng mạng lưới trung áp liên kết linh hoạt.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục chuyển biến tích cực với thời gian cấp điện mới trung bình chỉ còn 1,44 ngày/công trình; tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và thu tiền điện đều đạt 100%.

PC Quảng Trị hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2026 - Ảnh 2.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đều đạt kết quả tốt so với kế hoạch

ẢNH: THANH LỘC

Công ty cũng đã khởi công trên 93% số dự án theo kế hoạch năm, tỷ lệ giải ngân đạt trên 82%. Thời gian tới, PC Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành các công trình chống quá tải, chủ động phương án đảm bảo cấp điện an toàn trong mùa mưa bão và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2026.

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PC Quảng Trị Công ty điện lực Quảng Trị

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