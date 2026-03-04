Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

PC Quảng Trị nâng tầm sửa chữa ‘nóng’, giữ điện an toàn năm 2026

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
04/03/2026 08:39 GMT+7

Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý vận hành, Đội sửa chữa nóng lưới điện PC Quảng Trị tiếp tục được kiện toàn tổ chức, nâng cao an toàn và chuẩn hóa quy trình, hướng tới mục tiêu vận hành lưới điện liên tục, bền vững trong năm 2026.

Kiện toàn tổ chức, tập trung nguồn lực

Đội sửa chữa nóng lưới điện PC Quảng Trị hiện có 37 cán bộ, công nhân viên, được tổ chức thành 4 tổ công tác gồm: Đồng Hới 1, Đồng Hới 2, Đông Hà 1 và Đông Hà 2. Việc kiện toàn lực lượng là kết quả của quá trình tiếp nhận 2 đội sửa chữa nóng từ Công ty dịch vụ Điện lực miền Trung, đồng thời sáp nhập nhân sự, phương tiện và trang thiết bị từ Công ty Điện lực Quảng Bình cũ và Công ty Điện lực Quảng Trị cũ.

Sau sắp xếp, các nguồn lực được tập trung, sử dụng hiệu quả hơn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và triển khai nhiệm vụ trên toàn địa bàn. Mô hình tổ chức mới giúp đội chủ động hơn trong phân công lao động, điều phối phương tiện, kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh điện năng trong điều kiện phụ tải ngày càng tăng cao.

PC Quảng Trị nâng tầm sửa chữa ‘nóng’, giữ điện an toàn năm 2026 - Ảnh 1.

Năm 2025, Đội sửa chữa điện nóng PC Quảng Trị đã kiện toàn lại lực lượng

ẢNH: THANH LỘC

Những năm qua, sửa chữa nóng đã trở thành giải pháp quan trọng trong quản lý vận hành lưới điện. Thay vì phải cắt điện để xử lý sự cố hoặc bảo dưỡng thiết bị, các công việc được thực hiện trực tiếp trên đường dây, thiết bị đang mang điện, qua đó hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khách hàng.

Riêng năm 2025, Đội đã thực hiện 885 công tác sửa chữa nóng. Theo ước tính, khối lượng công việc này đã giúp tiết kiệm khoảng 400 phút chỉ số thời gian mất điện trung bình của hệ thống và giảm 4 lần chỉ số lần mất điện trung bình. Kết quả đó không chỉ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện mà còn góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng sự hài lòng của khách hàng.

Chuẩn hóa quy trình, đặt an toàn lên hàng đầu

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm qua Đội cũng đối mặt không ít khó khăn. Ông Lê Ngọc Đính, Đội trưởng Đội sửa chữa nóng lưới điện PC Quảng Trị cho biết, thời tiết diễn biến phức tạp với mưa lớn, gió mạnh, giông sét và bão lũ xảy ra thường xuyên đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và năng suất lao động.

Bước sang năm 2026, đội đặt mục tiêu thực hiện hơn 1.000 công tác sửa chữa nóng. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong điều kiện yêu cầu ngày càng cao về kỹ thuật và an toàn, đơn vị xác định tăng cường kỷ luật lao động, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh huấn luyện tay nghề và kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho cán bộ, công nhân viên.

"Mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động, song song với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của từng công tác sửa chữa nóng", ông Đính nhấn mạnh.

PC Quảng Trị nâng tầm sửa chữa ‘nóng’, giữ điện an toàn năm 2026 - Ảnh 2.

Yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu trong sửa chữa điện nóng

ẢNH: THANH LỘC

Song song với đó, đội chủ động phối hợp chặt chẽ với các điện lực trực thuộc, linh hoạt bố trí lực lượng và phương tiện để đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, kinh doanh điện năng.

Ông Nguyễn Đăng Phi, Phó giám đốc PC Quảng Trị khẳng định, năm 2026 sửa chữa nóng tiếp tục là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng. Công ty sẽ quan tâm đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ sửa chữa nóng được đào tạo chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu vận hành lưới điện ngày càng cao.

PC Quảng Trị nâng tầm sửa chữa ‘nóng’, giữ điện an toàn năm 2026 - Ảnh 3.

Đội sửa chữa điện nóng sử dụng phương tiện hiện đại và con người được huấn luyện các kỹ năng đặc biệt trong sửa chữa điện

ẢNH: THANH LỘC

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công ty cùng tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của tập thể cán bộ, công nhân viên, Đội sửa chữa nóng lưới điện PC Quảng Trị được kỳ vọng tiếp tục phát huy hiệu quả, giữ cho dòng điện luôn an toàn, liên tục. Qua đó, góp phần phục vụ tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

