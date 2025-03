PC Quảng Trị: Nỗ lực hạn chế tổn thất điện năng và sự cố điện

Cụ thể, năm 2024 chỉ số tổn thất điện năng đạt 2,87%; giảm 0,31% so với kế hoạch giao năm và giảm 0,59% so với kế hoạch lộ trình, thấp hơn 0,39% so với Tổng công ty (3,26%). Trong 2 tháng đầu năm 2025, chỉ số này thực hiện đạt 1,96%, đơn vị phấn đấu quý 1 thực hiện <2,87%.

Điện lực Quảng Trị nỗ lực hạn chế tổn thất điện năng và sự cố điện ẢNH: T.L

Cũng trong năm 2024, Công ty Điện lực Quảng Trị đã thực hiện các nhóm giải pháp để cải thiện chỉ số suất sự cố lưới điện. Đơn vị tăng cường kiểm tra hiện trường nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn gây sự cố; đặc biệt chú trọng việc phát quan hành lang tuyến; rà soát, xử lý các điểm tiếp xúc; kiểm tra tổng thể tình trạng vận hành của các trạm biến áp, tăng cường theo dõi các trạm biến áp mất điện nhiều lần để có giải pháp phù hợp trong bố trí lịch cắt điện và công tác kiểm tra ngăn ngừa sự cố. Nhờ đó, từ tháng 10.2024 đến nay, tình hình sự cố trung áp tại đơn vị đã có xu hướng giảm so với giai đoạn trước; trong năm 2025 lũy kế đến ngày 10.3 xảy ra 11 vụ sự cố, giảm 4 vụ (giảm 27%) so với cùng kỳ năm 2024.