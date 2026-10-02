PC Quảng Trị tăng cường phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ

PC Quảng Trị xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng. Công ty tăng cường phổ biến quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng xử lý cháy nổ, tai nạn cho cán bộ, công nhân viên; đồng thời kiện toàn Đội PCCC và CNCH cơ sở, nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố.

Từ đầu năm đến ngày 30.9, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra 15 lượt tại các cơ sở thuộc Công ty, gồm 10 lượt tại nhà làm việc, 4 lượt tại trạm biến áp 110 kV và 1 lượt tại kho vật tư.

Các đơn vị trực thuộc cũng thực hiện 494 lượt tự kiểm tra định kỳ, gồm 251 lượt tại nhà làm việc, 229 lượt tại trạm biến áp 110 kV và 14 lượt tại kho vật tư. Nội dung tập trung vào an toàn PCCC, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, qua đó kịp thời khắc phục nguy cơ cháy nổ ngay từ cơ sở.

PC Quảng Trị còn tuyên truyền an toàn điện tại chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở karaoke, nhà trọ, góp phần nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn.