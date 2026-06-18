PC Quảng Trị: Tăng tốc đầu tư xây dựng, chủ động đảm bảo điện mùa cao điểm

Theo kế hoạch, năm 2026 PC Quảng Trị triển khai 46 danh mục dự án đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư khoảng 272 tỉ đồng. Đồng thời, đơn vị cũng đề xuất điều chỉnh, bổ sung nâng quy mô lên 82 dự án với tổng vốn dự kiến hơn 362 tỉ đồng, cho thấy nhu cầu đầu tư hạ tầng lưới điện ngày càng lớn.

Điện lực Quảng Trị nỗ lực đảm bảo điện mùa cao điểm ẢNH: THANH LỘC

Trong quý 1/2026, công tác đầu tư xây dựng đạt những kết quả bước đầu. Toàn công ty đã hoàn thành 6/39 dự án giao mới (đạt 15,4%), các dự án còn lại đang được tập trung thi công. Giá trị thực hiện đạt hơn 82 tỉ đồng (khoảng 30% kế hoạch), trong khi giải ngân đạt gần 43 tỉ đồng. Những con số này cho thấy tiến độ đang được kiểm soát, tạo nền tảng để tăng tốc trong các quý tiếp theo.

Song song đó, công tác sửa chữa lớn tiếp tục được triển khai đồng bộ. Năm 2026, tổng vốn sửa chữa lớn được giao gần 150 tỉ đồng; đến hết quý 1, đã thực hiện quyết toán 24 công trình với giá trị khoảng 20 tỉ đồng, tương ứng 13,4% kế hoạch năm. Các hạng mục sửa chữa tập trung xử lý những điểm xung yếu trên lưới điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Trước yêu cầu đảm bảo điện trong mùa cao điểm, PC Quảng Trị xác định quý 2/2026 là giai đoạn then chốt để tăng tốc, với nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt.

Công ty yêu cầu các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với các dự án còn lại, đặc biệt là các công trình bổ sung trong kế hoạch năm, đảm bảo đủ điều kiện khởi công sớm. Việc rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư sẽ quyết định trực tiếp đến tiến độ chung của toàn bộ chương trình đầu tư xây dựng.

Điện lực Quảng Trị tuyên truyền cho người dân tiết kiệm điện trong mùa cao điểm ẢNH: THANH LỘC

Cùng với đó, công tác điều hành thi công được siết chặt theo hướng bám sát tiến độ từng dự án. Các đơn vị tăng cường kiểm tra hiện trường, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, hành lang tuyến. Những vướng mắc phát sinh được yêu cầu xử lý kịp thời, không để kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ đóng điện công trình.

Về quản lý vốn, PC Quảng Trị đặt mục tiêu trong quý 2 đạt giá trị thực hiện tối thiểu khoảng 184,8 tỉ đồng, tương ứng hơn 50% kế hoạch năm. Đồng thời, Công ty chú trọng nâng cao hiệu quả giải ngân, đảm bảo dòng vốn được sử dụng đúng mục đích, tập trung cho các công trình cấp thiết, có khả năng hoàn thành sớm và phát huy hiệu quả ngay.

Trong lĩnh vực sửa chữa lớn, đơn vị tiếp tục rà soát toàn diện lưới điện, ưu tiên xử lý các khu vực có nguy cơ quá tải, xuống cấp hoặc thường xuyên xảy ra sự cố. Các hạng mục sửa chữa được triển khai theo hướng trọng tâm, gắn với mục tiêu giảm sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong mùa nắng nóng.

Ngoài ra, công tác đấu thầu và cung ứng vật tư thiết bị cũng được tăng cường kiểm soát. Việc đảm bảo tiến độ mua sắm, cung ứng vật tư kịp thời sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp độ thi công các dự án.

Có thể thấy, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ đầu tư xây dựng đến sửa chữa lớn, cùng sự chủ động trong điều hành, PC Quảng Trị đang từng bước nâng cao năng lực lưới điện. Đây là nền tảng quan trọng để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2026.