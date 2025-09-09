Pearl Premium Clinic tiên phong công nghệ YouLaser Prime: Chuẩn hóa phác đồ sẹo rỗ, trẻ hóa

Hội nghị quy tụ các chuyên gia và bác sĩ da liễu nhằm thảo luận bằng chứng lâm sàng, cơ chế phối hợp hai bước sóng CO₂ 10.600 nm + Er:Glass 1.550 nm, và phương pháp chuẩn hoá phác đồ theo triết lý Liệu pháp sinh học toàn diện - cá nhân hoá do TS-BS Ngọc Trai (Founder và Bác sĩ điều hành chuyên môn Pearl Premium Clinic) chủ trì.

TS-BS Ngọc Trai - Founder, bác sĩ chuyên môn Pearl Premium Clinic (bên trái), ông Trần Minh Thành - CEO Tranfa - Đại diện Quanta System (Ý) (bên phải)

Sự kiện có sự hiện diện của PGS-TS-BS Nguyễn Tất Thắng (Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Da liễu - ĐH Y dược TP.HCM), BS. Huỳnh Thị Hoa (Nguyên Trưởng khoa Y học Dự phòng - TTYT Quận 3), cùng đông đảo bác sĩ chuyên ngành, các nhà sáng lập trong lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm, KOLs uy tín và khách hàng của Pearl Premium Clinic.

Pearl Premium Clinic tiên phong châu Á - Chuẩn hoá phác đồ sẹo rỗ, rạn da, trẻ hoá

Đây không chỉ là buổi chuyển giao công nghệ hàng đầu thế giới về điều trị sẹo rỗ - rạn da, trẻ hóa da từ tập đoàn Quanta System (Ý). Mà còn là dịp để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm điều trị cùng với các thông tin cập nhật xu hướng mới trong việc điều trị da khi ứng dụng công nghệ laser hai bước sóng nhằm mang lại hiệu quả cao cho khách hàng. Pearl Premium Clinic thật sự tự hào vì được vinh danh là đơn vị tiên phong trong việc cập nhật công nghệ Youlaser Prime tại khu vực châu Á.

Vì sao Pearl Premium Clinic lại lựa chọn YouLaser Prime?

YouLaser Prime kết hợp CO₂ 10.600 nm (Fractional Ablative) và Er:Glass 1.550 nm (Fractional Non-Ablative), cho phép điều chỉnh độ sâu và nhiệt một cách tinh vi: mở rộng vùng đông kết nhiệt mà không tăng mức bóc tách, nhờ đó cải thiện tái tạo collagen đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục so với dùng đơn lẻ.

Bước sóng kép 10.600 nm + 1.550 nm là trục công nghệ cốt lõi của thiết bị, đã được thiết kế để vận hành đồng bộ trong điều trị da liễu thẩm mỹ. Nhằm mang lại một hiệu quả hiệp đồng trong việc điều trị sẹo rỗ, rạn da, trẻ hóa da...

Tên trang thiết bị y tế: Máy laser hai bước sóng

Chủng loại: Youlaser Prime MT

Hãng sản xuất: Quanta System S.p.A

Nước sản xuất: Italy

Số lưu hành: 240002630/PCBB-HCM

TS-BS Ngọc Trai chia sẻ: "YouLaser Prime cho phép chúng tôi điều chỉnh độ sâu và nhiệt một cách tinh vi, mở rộng vùng đông kết nhiệt mà không tăng mức bóc tách. Nhờ đó, kích hoạt tái tạo collagen hiệu quả hơn, đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục so với việc dùng từng bước sóng đơn lẻ. Khi tích hợp vào khung điều trị sinh học toàn diện - cá nhân hoá, chúng tôi có thể cá thể hoá kết quả cho từng tình trạng như sẹo rỗ, rạn da, trẻ hoá".

Cột mốc "tiên phong châu Á" - Đây có thể nói là sự quyết tâm và tầm nhìn phát triển lớn manh của TS-BS Nguyễn Ngọc Trai, đặt mục tiêu đưa chuẩn mực laser hàng đầu thế giới vào phác đồ điều trị tại phòng khám. Giúp cho việc tiếp cận với các giải pháp tối ưu, hiệu quả của khách hàng trở nên dễ dàng hơn mà không cần phải đi nước ngoài.

Từ đó khẳng định vị thế về nền tảng da liễu - thẩm mỹ tại Việt Nam chúng ta không hề thua kém nước ngoài, đáp ứng lời kêu gọi của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình phát triển vững mạnh.

Pearl Premium Clinic trân trọng cảm ơn tất cả quý thầy cô, quý anh/chị đồng nghiệp, quý đối tác và tất cả khách hàng đã góp phần tạo nên một hội nghị chia sẻ khoa học thành công. Với các thông tin này, Pearl Premium Clinic rất hy vọng đã truyền tải được một số thông tin giá trị giúp cho Quý thầy cô, anh/chị đồng nghiệp, đối tác, khách hàng có thêm những cập nhật mới và lan tỏa tất cả giá trị tốt đẹp đến với khách hàng và đưa nền tảng da liễu thẩm mỹ của Việt Nam đạt đến một tầm cao mới.

