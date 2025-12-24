Pearl Residence: Chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm biển Cửa Lò

Thị trường bất động sản Cửa Lò - Nghệ An đang bước vào giai đoạn bứt phá nhờ hạ tầng giao thông và du lịch được đầu tư đồng bộ, kéo theo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và khai thác linh hoạt. Tọa lạc tại trung tâm Cửa Lò, Pearl Residence sở hữu ba mặt tiền thoáng rộng cùng tầm nhìn panorama hướng biển, mang đến trải nghiệm sống chuẩn nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên khoáng đạt. Là dự án căn hộ biển sở hữu lâu dài hiếm hoi tại Cửa Lò, Pearl Residence mở ra lợi thế kép, vừa là nơi an cư lý tưởng, vừa là kênh đầu tư sinh lời ổn định khi lượng khách du lịch và cư trú ngắn hạn đến xứ Nghệ ngày càng tăng.
Ngày20.12, tại Khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò, lễ giới thiệu dự án Pearl Residence với chủ đề "Hừng Đông Thịnh Vượng" sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về tiềm năng và giá trị của tổ hợp, đồng thời công bố những chính sách hấp dẫn dành riêng cho sự kiện.
Khách mời tham dự sự kiện sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn trong chương trình bốc thăm may mắn, bao gồm: 1 tai nghe Apple Airpods 4 và 2 máy xay Phillips.
Lễ giới thiệu dự án Pearl Residence Cửa Lò - Hừng Đông Thịnh Vượng
Thời gian: 9 giờ ngày 20.12.2025
Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò, số 232 đường Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An
