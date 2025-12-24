Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Pearl Residence: Chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm biển Cửa Lò

Nguồn: BRG
Nguồn: BRG
24/12/2025 15:24 GMT+7

Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, Pearl Residence khẳng định vị thế tiên phong với dấu ấn khác biệt từ dịch vụ quản lý vận hành bởi Savills Việt Nam, cùng hệ thống tiện ích toàn diện, mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn, tiện nghi và bền vững.

Pearl Residence: Chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm biển Cửa Lò - Ảnh 1.

Thị trường bất động sản Cửa Lò - Nghệ An đang bước vào giai đoạn bứt phá nhờ hạ tầng giao thông và du lịch được đầu tư đồng bộ, kéo theo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và khai thác linh hoạt. Tọa lạc tại trung tâm Cửa Lò, Pearl Residence sở hữu ba mặt tiền thoáng rộng cùng tầm nhìn panorama hướng biển, mang đến trải nghiệm sống chuẩn nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên khoáng đạt. Là dự án căn hộ biển sở hữu lâu dài hiếm hoi tại Cửa Lò, Pearl Residence mở ra lợi thế kép, vừa là nơi an cư lý tưởng, vừa là kênh đầu tư sinh lời ổn định khi lượng khách du lịch và cư trú ngắn hạn đến xứ Nghệ ngày càng tăng.

Pearl Residence: Chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm biển Cửa Lò - Ảnh 2.

Lễ giới thiệu dự án Pearl Residence mang chủ đề "Hừng Đông Thịnh Vượng" sẽ giới thiệu những thông tin hấp dẫn với khách hàng

Ngày20.12, tại Khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò, lễ giới thiệu dự án Pearl Residence với chủ đề "Hừng Đông Thịnh Vượng" sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về tiềm năng và giá trị của tổ hợp, đồng thời công bố những chính sách hấp dẫn dành riêng cho sự kiện.

Khách mời tham dự sự kiện sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn trong chương trình bốc thăm may mắn, bao gồm: 1 tai nghe Apple Airpods 4 và 2 máy xay Phillips.

Lễ giới thiệu dự án Pearl Residence Cửa Lò - Hừng Đông Thịnh Vượng

Thời gian: 9 giờ ngày 20.12.2025

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò, số 232 đường Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An

Khám phá thêm chủ đề

Pearl Residence Savills Việt Nam BRG Hừng Đông Thịnh Vượng Cửa Lò
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận