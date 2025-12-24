Pearl Residence: Chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm biển Cửa Lò

Ngày20.12, tại Khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò, lễ giới thiệu dự án Pearl Residence với chủ đề "Hừng Đông Thịnh Vượng" sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về tiềm năng và giá trị của tổ hợp, đồng thời công bố những chính sách hấp dẫn dành riêng cho sự kiện.

Khách mời tham dự sự kiện sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn trong chương trình bốc thăm may mắn, bao gồm: 1 tai nghe Apple Airpods 4 và 2 máy xay Phillips.

Lễ giới thiệu dự án Pearl Residence Cửa Lò - Hừng Đông Thịnh Vượng

Thời gian: 9 giờ ngày 20.12.2025

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò, số 232 đường Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An