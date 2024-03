Pele - Messi và những điều không tưởng với bóng đá Mỹ

Có một điều trùng hợp đặc biệt là khi bước vào tuổi xế chiều của sự nghiệp, cả Pele và Messi đều chọn nước Mỹ là nơi dừng chân, dù nơi đây bóng đá không phải là môn thể thao được mọi người ưa thích nhất.

Năm 1975, Pelé rời Santos để đến Mỹ chơi cho New York Cosmos. Trong ba mùa giải, Pelé đã ghi 65 bàn sau 111 trận cho New York Cosmos và đưa câu lạc bộ đoạt chức vô địch Mỹ năm 1977 TƯ LIỆU

Năm 1975, Pele sang Mỹ chơi bóng cho New York Cosmos ở tuổi 34 khi đã có 3 chức vô địch World Cup trong tay (1958, 1962 và 1970). Sự có mặt của ông tại đây khiến niềm hứng thú với môn bóng đá của người Mỹ tăng vọt. Giải vô địch Bắc Mỹ (NASL) thời điểm đó luôn đón lượng khán giả trung bình 25.000 người mỗi trận, một con số không tưởng ở đất nước mà người dân chỉ biết đến bóng rổ, bóng bầu dục hoặc quần vợt.

Pele trong một trận đấu tại Mỹ TƯ LIỆU

48 năm sau, theo lời mời của ông David Beckham, cựu tuyển thủ Anh và hiện là đồng Chủ tịch CLB Inter Miami đang chơi tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), Messi cập bến nước Mỹ ngay khi vừa trở thành nhà vô địch World Cup 2022, danh hiệu còn thiếu duy nhất trong sự nghiệp của anh.

Không giống Pele, nhiều người cho rằng Messi sẽ khó thành công tại Mỹ và đem lại sự tươi mới cho giải đấu này bởi anh đã sắp bước vào tuổi nghỉ hưu (35 tuổi). Nhưng bỏ qua tất cả, Messi vẫn đem lại những điều không tưởng cho bóng đá Mỹ.

Messi cập bến nước Mỹ sau khi trở thành nhà vô địch World Cup 2022 REUTERS

Theo cổng bán vé trực tuyến StubHub, vé xem CLB Inter Miami ở mùa giải MLS 2024 trong tháng 2 này đã tăng 150 lần so với cùng thời điểm năm ngoái và hiện đang bán chạy hơn đội có doanh thu cao thứ 2 là LA Galaxy tới 35% và gấp đôi doanh thu của đội thứ 3 là New England Revolution. Doanh số bán vé trên StubHub cho toàn bộ giải đấu MLS năm nay cũng tăng 7 lần so với cùng thời điểm năm ngoái.

Trận đấu của Inter Miami có vé bán chạy nhất là trận gặp LA Galaxy ở sân khách ngày 26.2 vừa qua tại giải MLS, với mức giá vé dao động từ 250 USD (hơn 6,1 triệu đồng) đến 7.820 USD (hơn 191 triệu đồng). Trong đó, một CĐV chi đến 790.000 USD (hơn 19 tỉ đồng) mua vé xem Messi và đồng đội thi đấu, lập kỷ lục với mức giá vé đắt nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Khán giả Mỹ kéo đến sân để xem Messi thi đấu REUTERS

Chưa hết, trong nửa mùa giải năm 2023 khi đến Inter Miami thi đấu, Messi đã tạo ra tác động rất lớn cho sự tăng trưởng của giải MLS. Doanh thu bán vé tăng, tiền tài trợ tăng, số lượng đăng ký xem giải MLS trên truyền hình cũng tăng vọt. Cụ thể, doanh thu từ thu nhập đăng ký trên truyền hình tăng 25%, doanh thu tài trợ trong ngày thi đấu và doanh thu tài trợ của CLB tăng 15%, doanh thu tài trợ từ khu vực Canada tăng 45%, doanh thu từ các mặt hàng tiêu dùng liên quan giải đấu cũng tăng 45%.

Trong năm 2022, Inter Miami đạt doanh thu khoảng 56 triệu USD. Nhưng từ năm 2023, Messi giúp Inter Miami từ đội bóng được định giá khoảng 600 triệu USD, đã bước vào "nhóm CLB 1 tỉ USD" với giá trị lên đến 1,03 tỉ USD (tăng 72%) từ đầu năm 2024.

Tất cả đều nhờ hiệu ứng Messi!

Một cuộc thăm dò mới đây của trang SSRS cho thấy Messi là VĐV được yêu thích và nổi tiếng nhất tại nước Mỹ, vượt qua cả những tên tuổi lừng lẫy của thể thao Mỹ như Michael Jordan, LeBron James, Tom Brady, Tiger Woods hay Kobe Bryant...

Những khoảng khắc bùng nổ Messi đem lại cho bóng đá Mỹ REUTERS

Cùng là những nhà vô địch thế giới, cùng đến Mỹ ở tuổi xế chiều, nhưng cả Pele và Messi đã và đang làm được những điều không tưởng cho bóng đá Mỹ.