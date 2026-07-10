Peninsula Private - Tòa căn hộ trung tâm Đà Nẵng do Đất Xanh miền Trung phân phối

Đất Xanh Miền Trung được chọn là đơn vị phân phối chiến lược Peninsula Private

Lễ ký kết hợp tác và chính thức công bố đối tác phân phối chiến lược Dự án Peninsula Private diễn ra tại khách sạn Radisson Hotel Da Nang, với sự tham dự của đại diện đơn vị phát triển dự án Công ty TNHH Peninsula Private Đà Nẵng, đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Trung cùng các đối tác và khách mời.

Công ty TNHH Peninsula Private Đà Nẵng và Đất Xanh Miền Trung thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Phát biểu tại sự kiện, ông Vùi Quang Chinh – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Peninsula Private Đà Nẵng, đơn vị phát triển dự án, chia sẻ: "Peninsula Private là dự án được chủ đầu tư và đơn vị phát triển dành nhiều tâm huyết với mong muốn kiến tạo một công trình xứng tầm tại vị trí trung tâm Đà Nẵng. Sở hữu lợi thế vị trí cùng chiều cao gần 150m, tầm nhìn hướng sông Hàn và toàn cảnh đô thị, dự án được phát triển theo những tiêu chuẩn cao cấp về kiến trúc, không gian sống và trải nghiệm cư dân, hướng tới trở thành một dấu ấn kiến trúc mới của thành phố''.

Cũng theo đại diện đơn vị phát triển, lựa chọn Đất Xanh Miền Trung làm đối tác phân phối lần này thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao đối với hệ thống nhân sự quy mô, năng lực triển khai kinh doanh các dự án cao tầng tại miền Trung.

Tại buổi lễ, ông Trần Xuân Thông – Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Trung chia sẻ góc nhìn sâu sắc về thị trường: "Đà Nẵng đang đứng trước bước ngoặt phát triển mạnh mẽ với vị thế thủ phủ du lịch, trung tâm tài chính quốc tế, siêu đô thị biển và hạt nhân tăng trưởng của cả miền Trung. Sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và thu hút dòng vốn đầu tư, thúc đẩy nhu cầu sở hữu không gian sống tiêu chuẩn quốc tế''.

Ông Thông cho rằng, sau giai đoạn chịu tác động từ chính sách tài chính và quá trình sàng lọc khắt khe của thị trường, nhà đầu tư và người mua ở thực đều ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí trung tâm và giá trị khai thác dài hạn. Đây là cơ sở để Đất Xanh Miền Trung quyết định đồng hành cùng dự án.

Ông Trần Xuân Thông – Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Trung chia sẻ tại sự kiện

Tiêu chuẩn sống hạng sang giữa trung tâm Đà Nẵng

Tọa lạc tại vị trí kim cương trên đường Doãn Khuê, phường Hòa Cường, Peninsula Private có quy mô 4.585,86 m², view sông Hàn, cạnh siêu thị LOTTE Mart, mật độ xây dựng lý tưởng chỉ khoảng 40%. Tòa tháp có 3 tầng hầm, 39 tầng nổi và 1 tầng tum với chiều cao ấn tượng gần 150m - cột mốc mà không nhiều tòa nhà ở Đà Nẵng có được.

Phối cảnh dự án Peninsula Private

Thiết kế thông minh là một trong những thế mạnh đặc biệt của tòa căn hộ khi tỷ lệ các căn ở mức đồng đều, mặt bằng các tầng đồng nhất. Sản phẩm căn hộ bắt đầu từ tầng 6, đồng nghĩa với độ cao hơn 23 m mang đến cảm giác riêng tư tuyệt đối và trải nghiệm sống chất lượng ngay từ những tầng đầu tiên.

Dự án dành riêng 9 tầng hầm và tầng nổi cho tiện ích và chỉ 32 tầng căn hộ, đảm bảo tỷ lệ cho tiện ích thương mại và không gian công cộng ở mức vượt trội. Vì vậy, chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án đã quy hoạch hệ tiện ích đa tầng từ hồ bơi vô cực, khu vườn trên cao, nhà hàng, không gian thương mại – F&B, sảnh đón sang trọng đến ba tầng hầm đỗ xe cho cư dân.

Từng chi tiết nhỏ tại đây đều được chăm chút tỉ mỉ từ hệ thống thang máy mật độ thấp, thùng rác độc lập từng tầng cho đến việc sử dụng vật liệu hoàn thiện từ các thương hiệu danh tiếng toàn cầu.

Không gian tiện ích đa tầng thượng lưu mang đến trải nghiệm sống như tại các resort quốc tế

Với vị trí đắc địa, tiêu chuẩn phát triển cao cấp cùng tiềm năng tăng trưởng của Đà Nẵng, Peninsula Private sẽ trở thành tâm điểm đầu tư sôi động.